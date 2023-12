El sentido homenaje de Alejandra Rubio a María Teresa Campos en 'Fiesta' por las Navidades

Fiesta no para ni en Navidad. El magacín vespertino presentado por Emma García ha querido celebrar la Nochebuena entre sus colaboradores e informando de la última actualidad del corazón y de noticias de sociedad. Por supuesto, no podía faltar a esta cita Alejandra Rubio. Eso sí, la hija de Terelu Campos quiso rendir homenaje a su abuela, la mítica María Teresa Campos. Por ello, no dudó en ponerse un traje fucsia dos piezas que había pertenecido a su abuela.

La anécdota surgió después de que el programa quisiera aprovechar estos momentos de reunión para que Alejandra Rubio y Pipi Estrada cocinasen el “bizcocho de la paz”. Ambos no dudaron en comenzar a preparar el postre, que después tanto ellos como el resto de colaboradores y la propia Emma García disfrutarían. La presentadora de Ordizia no dudó en alabar el look de la televisiva, quien sonrió ante su comentario.

“Está estupenda, pero quizás un pelín más corto”, opinó Estrada, con Emma García y la propia Rubio comentando que, quizás, habría que probar con un peinado un poco más corto. Fue, entonces, cuando Luis Rollán fue a la zona del plató donde estaba preparándose el bizcocho para contar el secreto que tenía el traje fucsia de la joven. “¿Os puedo contar algo? Es una cosa súper bonita”, adelantaba el colaborador.

“Hoy es Nochebuena y este traje que trae Alejandra, era de María Teresa Campos”, terminó de decir, provocando sorpresa en Emma García y provocando que el público presente en el plató se pusiera a aplaudir. “Sí, porque, además, la directora me había pedido que no viniese de negro. Como sabéis, los trajes que elijo, suelen ser casi todos negros. Dije: ¡venga, me pongo uno de los trajes de la abuela en este día!”, explicó, provocando que, de nuevo, el público aplaudiese.

Alejandra Rubio, Emma García y Pipi Estrada en 'Fiesta'.

“¡Qué bonito!”, exclamó Emma García con una sonrisa. También, la hija de Terelu Campos confesó el motivo por el que no lo comentó al inicio del programa. “No lo quería decir porque me daba mucha vergüenza”, dijo algo ruborizada. “Esto es una cosa preciosa, sentimental”, le respondió la conductora, para después preguntarle qué recuerda de las Nochebuenas con su abuela.

Una pregunta que emocionó a Alejandra Rubio, dado que serán las primeras fiestas navideñas en las que no esté presente su abuela, fallecida el pasado 5 de septiembre a los 82 años. “Para mí, este año va a ser rarísimo, la verdad. Pero bueno… distinto”, dijo ya con semblante serio. Emma García le preguntó cómo se organizaban las fiestas cuando María Teresa Campos estaba viva.

“En los últimos años, lo hemos celebrado en casa de mi madre, pero antes era en su casa. Siempre organizaba ella, ponía diferentes platos para que todos eligiésemos. Le encantaban las Navidades, sobre todo, regalar”, expresó emocionada.

