Terelu Campos rompe su silencio tras su desolador mensaje para apoyar a su hija: "Eres el pilar de mi vida"

Terelu Campos ha roto su silencio tras compartir un desolador mensaje por redes sociales, en el que deseaba “desaparecer” tras la muerte de su madre. Después de mostrar su dolor públicamente, Alejandra Rubio quiso enviar un mensaje tranquilizador nada más comenzar Fiesta, programa en el que participa como colaboradora. Tras comenzar el magacín con una conversación con Emma García, en la que logró calmar tanto a la presentadora como al público presente, fue la misma Terelu la que entró en directo al formato.

Alejandra Rubio se ha convertido en la cara visible de las Campos, dado que ha sido la única que ha vuelto a los platós de televisión para retomar su puesto de tertuliana. Primero lo ha hecho en Así es la vida durante la semana y ahora ha sido en Fiesta donde se ha reincorporado. Vestida de luto, la nieta de María Teresa Campos ha mostrado su mejor rostro, especialmente cuando el espacio de Unicorn Content preparó un sentido homenaje para su abuela, que dejó a la televisiva atónita.

En un momento de fuertes emociones, Terelu Campos quiso mostrar su férreo apoyo a su vástago, al ver que Alejandra estaba sin palabras y profundamente emocionada. Su llamada no sólo ha sido para darle ánimos a su hija, sino también ha servido para tranquilizar completamente tanto a Emma García como a los colaboradores presentes en el plató, al escuchar a una Terelu muy afectada, pero con un tono de fuerza para mirar hacia delante.

La conversación telefónica comenzó con la presentadora guipuzcoana preguntándole a la periodista malagueña cómo se encontraba. “Estoy bien, pero estoy sufriendo mucho por mi hija y le he escrito ahora un mensaje para que esté tranquila. Le he dicho que la quiero mucho”, le comentaba a la conductora antes de hablar directamente con su hija en directo. “Te quiero mucho y te voy a cuidar mucho”, dijo antes una Alejandra también visiblemente muy emocionada. “Y yo a ti”, le respondía mientras Emma García le pasaba el teléfono.

'Fiesta'.

“Sé que lo estás pasando muy mal, porque eres la única que estás dando la cara y sé lo duro que es eso”, le compartía Terelu a su hija. “Bueno, mamá, tú sabes que yo estoy aquí para lo que queráis y que [el programa sabe] que [vosotras] no podéis [estar] ahora mismo. Estáis pasándolo fatal, yo también, pero tengo un carácter diferente y creo que tengo que estar aquí y agradecer a la gente por vosotras. Sabes que te quiero mucho, mamá”, explicaba la hija de Alejandro Rubio.

"Ahora lucharé por ti"

De esta forma, también compartía públicamente su rápida reincorporación a su puesto de tertuliana. Dado que tanto su madre como su tía, Carmen Borrego, no están en condiciones en sentarse en un plató. “Totalmente de acuerdo”, respondía Terelu Campos, quien no dudó en decirle más palabras de apoyo y agradecimiento a su hija, quien terminó muy emocionada por lo que le decía su progenitora. “Eres el pilar de mi vida. Se me fue el otro pilar y ahora lucharé por ti. Solamente quería decir. Un beso enorme a todos”, decía a modo de despedida.

Aunque estaba diciendo adiós, Emma García quiso antes enviarle un fuerte apoyo tanto por parte suya como parte del equipo, así como agradecerle que entrara en directo. “Terelu, sólo quiero mandarte este aplauso del público”, dijo la presentadora, logrando que los espectadores presentes en plató aplaudiesen fervorosamente. “Te tenemos muchísimo cariño y te doy las gracias por esta llamada, que sé que estás en un momento muy complicado”, señalaba. “Ahora nos pondremos Carmen [Borrego] y yo en marcha a preparar ese hermoso y merecido homenaje a nuestra madre”, dijo la presentadora antes de finalizar la llamada.

