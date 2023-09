Belén Rodríguez confiesa cómo se sintió al despedirse de María Teresa Campos y su "agradecimiento" a Terelu

Este pasado sábado 9 de septiembre ha sido un día de intensas emociones en Fiesta. El regreso de Emma García tras sus merecidas vacaciones ha coincidido con los homenajes por las muertes de María Teresa Campos y María Jiménez. Con el programa comenzando con un extenso recorrido por la vida y obra de la cantante de Se acabó, poco después comenzó un sentido homenaje a la emblemática periodista, ‘reina emérita de las mañanas’. Una tarde en la que Alejandra Rubio recibió la llamada en directo de Terelu Campos, Belén Rodríguez fue la otra protagonista del magacín.

La periodista, quien consideraba a María Teresa Campos como una “segunda madre”, llevaba más de un año sin hablar con Terelu Campos y Carmen Borrego. A pesar de las desavenencias, la primogénita de las Campos le pidió a Belén Ro que acudiese al hospital para despedirse de su madre. De hecho, tal acción fue captada por el propio magacín de Unicorn Content, dado que la colaboradora tuvo que abandonar en directo el programa para acercarse a la Fundación Jiménez Díaz. Es más, el propio formato captó la llegada de Rodríguez al centro sanitario.

La televisiva, quien ha estado sentada al lado de Alejandra Rubio en el plató, compartió que le fue “muy gratificante” poder despedirse de la periodista, a la cual no venía desde las desavenencias que surgieron con sus hijas. “Les agradezco haber tenido esa oportunidad. Se pondrían en el lugar de Teresa, ella lo hubiera querido. Además, ellas saben que para mí también era muy importante”, ha dicho la tertuliana, recordando cómo la relación entre ella y Campos trascendía de lo profesional.

Fue tras su visita al Jiménez Díaz cuando Belén Ro vio la magnitud de la gravedad de la situación. “Para mí lo importante era despedirme. Al día siguiente volví al hospital y teníamos claro que iba a ser ese día”, narraba, ante la atenta mirada de Emma García y el resto de colaboradores. La tertuliana madrileña narró qué sintió al entrar en la habitación en la que Campos estaba ingresada.

“Yo me fui del programa. Era una situación difícil. Hacía mucho tiempo que no veía a la familia. Fue muy emotivo. Llegué muy destrozada. Cuando Terelu me cuenta la situación sigo estando optimista. No creo que se vaya a morir. No me lo creía. Para mí lo importante era despedirme”, compartía, remarcando lo agradecida que se sentía con Terelu Campos y Carmen Borrego por haberle permitido despedirse de María Teresa.

