Boris Izaguirre desmiente estar "enfadado" con Miguel Bosé y explica cómo vivió su plantón a 'Más Vale Sábado'

Y llegó el esperado estreno de Más Vale Sábado con Boris Izaguirre y Adela González. Con Toñi Moreno convertida en la madrina del primer programa, el magacín vespertino tenía una buena baza para su debut que, tristemente, quedó en nada: Miguel Bosé. Amigo del periodista y escritor venezolano, el cantante iba a conceder una entrevista n exclusiva al nuevo formato de laSexta, aprovechando la promoción de su serie documental Bosé Renacido, en la que el propio Izaguirre participa como guionista. Sin embargo, el artista canceló la conversación en el último momento.

Un plantón que justo se produjo tras una tensa rueda de prensa en la que una periodista le preguntase si continuaría residiendo en México tras el traumático incidente que vivió hace unas semanas en su casa, al haber vivido un asalto en el que varios individuos irrumpieron en su domicilio, estando Bosé y sus hijos en la vivienda y siendo el artista atado. El panel cambio de atmósfera tras esa pregunta, instándole el cantante a la profesional que léase su “Instagram”, espetándole que “para informar, es esencial estar informado”. "Cuando he entrado aquí olía a maldad", insistió el cantante después de que la periodista se defendiera diciendo que sí había hecho su trabajo.

Tras responder de manera más calmada, aunque seria, a otro periodista, Bosé canceló todas las entrevistas posteriores, entre ellas, la que tenía prevista dar a su amigo Boris Izaguirre. Después de este plantón, el venezolano no estuvo presente en el estreno de la serie documental de Movistar Plus+, lo que varios medios interpretaron como un “enfado” por parte del periodista con el cantante. Izaguirre ha querido aclarar varios puntos de lo sucedido en su propio magacín.

“Ha llegado el momento. FesTVal de Vitoria y Miguel Bosé, que cancela una entrevista a este programa, al guionista de su docuserie y también amigo. Boris, ¿estás o no enfadado con él?”, le preguntaba Adela González a su compañero. “Para nada”, respondía el escritor. “No estoy para nada enfadado porque, es muy importante para mí dejar esto muy claro, no puedo molestarme con él debido a que, el lunes, apareció con un gripazo durísimo, que le hizo imposible luego seguir con toda la promoción”, explicaba el venezolano.

'Más Vale Sábado'.

Izaguirre no se quedó sólo ahí, sino que quiso aclarar también por qué no había acudido al estreno de Bosé Renacido. “Lo que sí quiero dejar muy claro es que no acudí al estreno de la serie, a pesar de haberla presentado por la mañana; pero es que, cuando se canceló la entrevista, encontré que el equipo y yo mismo estábamos tan desconsolados y, al mismo tiempo, tan asombrados de la situación, que yo pensé que mi lugar era acompañar a mi equipo de vuelta a Madrid. Esto es toda la verdad”, recalcaba.

“Yo no estoy enfadado, imposible estarlo. Creo que también hay que entender que Miguel [Bosé] se vio obligado, por ese catarro, a cancelar toda una serie de compromisos tan o casi importantes como el nuestro [como no haber podido haber ido a El Hormiguero]. Evidentemente, una amistad tiene que comprender este tipo de cosas”, justificaba el venezolano. Estas últimas palabras no convencieron a Karmele Izaguirre, colaboradora del magacín, quien afeó la actitud del cantante nacido en Panamá.

“Eres muy buen amigo y también buen compañero de equipo. Has hablado con él, ¿crees que es posible que, cuando se recupere, te pueda dar otra entrevista en unas semanas?”, preguntaba. “Sí, es posible. Ojalá sea”, replica el autor. “¿Por qué crees que Miguel [Bosé] está tan enfadado con el mundo y más con la prensa, concretamente? Desde mi punto de vista, tuvo dos salidas de tono bastante graves con dos compañeras a las que humilló simplemente por preguntar. Creo que no eran preguntas fuera de lugar, dado que era una docuserie sobre su vida y preguntas si vas a seguir viviendo en México o cómo ha sido su infancia, eran cuestiones más que coherentes dentro de la rueda”, plantaba la colaboradora.

Boris Izaguirre intentó echar un capó a su amigo. “Creo que quiso subraya muchísimo que, en su Instagram, había emitido un comunicado y consideraba que, en ese texto, estaba dicho todo. Entonces, le parecía un poco redundante y veía que podía dar más pábulo a más cosas si seguía respondiendo sobre estas cuestiones”, respondía el venezolano, algo que siguió sin convencer a sus compañeras. “Boris, pero tener carrera no está reñido con ser educado o maleducado”, señalaba Adela González.

