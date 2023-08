El guiño a ‘Sálvame’ y al polígrafo de Conchita de Adela González en la promo de ‘Más Vale Sábado’

A mediados de agosto, laSexta comenzó la promoción de Más Vale Sábado, una de sus nuevas apuestas para los fines de semana. Una edición del programa de actualidad Más Vale Tarde que, como ya se desveló, estará presentado por Adela González y Boris Izaguirre.

Ante lo que parece ser un estreno inminente, la cadena ha lanzado un nuevo vídeo promocional en el que aparecen los dos comunicadores, y en el que se hace un guiño al pasado de Adela dentro del universo de Sálvame. “Perdonen que no hayamos podido avisarles antes”, empieza justificando Boris en la promo. “Ya le estamos avisando, más vale tarde”, añade su compañera. “No, no, Adela, es Más Vale Sábado”, corrige el venezolano. “Dice la verdad”, finaliza Adela, diciendo así una de las frases que Conchita Pérez decía en las pruebas del polígrafo de Sálvame y su hermano Deluxe.

La emisión de Más Vale Sábado será una forma de devolver la programación en directo a las tardes del sexto día de la semana, que desde el final de Aruser@s Weekend estaban dedicadas al completo al cine, y eso ayudaba que ¡Fiesta!, de Telecinco, tuviese un público fiel. El programa tendrá una duración de cuatro horas.

El 11 de agosto laSexta ya lanzó la primera promo de Más Vale Sábado, y en ella, González e Izaguirre aparecen viendo un fragmento del programa diario pilotado por Pardo y López para coger ideas. “¡No paran! Comen, hablan, camina... ¡Son divinos!”, exclamaba entonces el que fuese presentador de Lazos de Sangre. “Lo son. Es verdad. Están 'pim, pam, pim, pam'. Una noticia, otra. ¡Es que vaya ritmazo! Pero ojo, nosotros, vas a ver!”, le dice entonces su compañera. Y Boris exclama a continuación: “¡Nos vamos a salir!”.

La razón para llevarse Más Vale Tarde también al fin de semana se debe a su consolidación como un referente en actualidad, abordándola en todos sus ámbitos: desde la política, pasando por temas culturales, deportivos o más de crónica social. De momento, María Lamela y Marina Valdés son las encargadas de sustituir a los titulares durante sus vacaciones.

Con este programa, Adela González regresa a la que fuera su casa, tras su etapa al frente de Sálvame, magacín en el que permaneció desde inicios de 2022 hasta su final, en junio de 2023. “Quiero agradecer todos los mensajes que la audiencia me ha hecho llegar estos días, mostrándome su cariño y su deseo de acompañarnos en esta nueva aventura en laSexta”, dijo tras hacerse oficial su fichaje. Y, por su parte, Boris declaró: “Empecé mi recorrido en la televisión España en 1994 como guionista de un programa de Antena 3. Cumpliré 30 años regresando al mismo lugar, a Atresmedia, más cambiado, más vivido, igual de dispuesto a pasarlo bien y hacérselo pasar igual a los telespectadores”.

