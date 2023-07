Conchita, la poligrafista de 'Viernes Deluxe': “Hay mucha hipocresía y gente que no es lo que parece”

Hace diez días se disfrutó del último programa de Viernes Deluxe (con la excepción del refrito de la pasada semana). Y una de las protagonistas de aquella noche final fue Conchita Pérez, la conocida poligrafista del magacín nocturno de Telecinco, que ahora ha hablado sobre esa etapa televisiva en una entrevista en El País.

“Estoy muy contenta y muy agradecida. La tele ha sido un extra estupendo, pero no es mi trabajo principal, que nunca he dejado. Recibo clientes en Zaragoza y en Madrid”, explica la profesional del polígrafo, de 69 años. En el Deluxe habría vivido “años muy buenos, aunque también ha habido decepciones. Hay mucha hipocresía y gente que no es lo que parece. Nunca he hecho pandilla con los colaboradores”. No ofrece nombres, sin embargo, sobre quiénes habrían supuesto esas decepciones.

En el encuentro, Conchita ha insistido en que su polígrafo es certero, a pesar de que había personas que no querían tomárselo en serio. “El que viene en pecado se suele delatar solo. Creen que no funciona o que es un juego y que van a ganar. Y no lo es”, asegura. Por esta razón, hubo muchos famosos que se sentaron en su máquina de la verdad y que no aceptaban sus conclusiones, pero no dejó que esto le afectase. “He visto y oído de todo. Antes de hacerme poligrafista dirigí un hotel de carretera junto a una gasolinera. Allí veía de todo. Camioneros toxicómanos, empresarios corruptos...”, detalla. Y añade que seguirá dedicándose al polígrafo, aunque ya no sea delante de las cámaras.

[Belén Esteban se queja de una pregunta sobre Paz Padilla que quedó fuera de su polígrafo]

Conchita empezó a trabajar en Sálvame Deluxe en el año 2010, y según desveló en la última noche del programa, acabo allí “de rebote” y porque “tres personas, a las que estoy tremendamente agradecida, tuvieron la idea de contar conmigo para formar parte del Deluxe”.

En aquella última aparición, contó que nunca había estado casada, que no tenía hijos y que nunca siguió la vida que se esperaba para ella. “Creo que he estado enamorada, pero mi vida siempre ha girado en torno a mi trabajo, me he dedicado a lo que me gustaba”, reveló entonces sobre su vida privada. Y aseguró que se sintió atraída por un hombre del equipo del Deluxe: “No quiero decir quién es pero ha formado parte de este equipo, es gay y no es demasiado joven”.

Sigue los temas que te interesan