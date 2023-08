La protagonista de ‘Mía es la venganza’ explica por qué el público de ‘Sálvame’ rechazó la serie

La serie Mía es la venganza ha sido uno de los tropiezos más recientes de Telecinco. Estaba diseñada como una de las grandes apuestas de Mediaset por construir una parrilla diferente a la de los últimos años, y de hecho, era su primera serie diaria desde el fin de Yo soy Bea, en agosto de 2009.

Sin embargo, la audiencia no acompañó a los trabajadores del club Los Olivos en sus historias personales, marcadas por una tragedia del pasado, y por eso, un mes después de su estreno, fue relegada a Divinity, canal temático del grupo que tiene mucho menos impacto que Telecinco.

Para Natalia Rodríguez, actriz que interpreta a Olivia, la hija de Sonia (Lydia Bosch), parte del rechazo de los espectadores viene del hecho de que ocupase en la parrilla la franja de Sálvame Limón. “Sálvame ha sido algo histórico en la televisión, y que a sus seguidores les quitaran su programa de un día para otro generó rechazo a lo que lo sustituía”, explica en declaraciones a la revista Diez Minutos. “Si nos hubieran puesto en otra franja horaria, igual le hubieran dado otra oportunidad a la serie, que es buena y no tiene nada que envidiar a otras diarias”, continúa contando la intérprete.

Del mismo modo, ha desvelado que el hueco que ocupó en la parrilla, a las 15:45 horas, no era el previsto inicialmente. “No iba a ser así, pero nos ubicaron ahí, y nos enteramos en el último momento”, afirma. El estreno de la serie se anunció el viernes 9 de junio, y empezó el lunes siguiente, algo que incluso cogió de sorpresa a los trabajadores de Sálvame. Así, Mía es la venganza se convirtió en el sustituto del primer tramo del magacín, y para Rodríguez fue “una responsabilidad que perjudicó a la visibilidad de la serie”.

No ayudó a que el público de Sálvame le cogiese cariño a la serie que uno de sus protagonistas, Armando del Río, bromease con la calidad del programa de La Fábrica de la Tele. “Yo no daba crédito con lo que estaba pasando”, recuerda Rodríguez. “Era su opinión, y tiene que haber una libertad absoluta para decir lo que se piensa. Sálvame decidió hacer casi un especial sobre él y me pareció igual un poco superlativo”, finaliza.

