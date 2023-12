Jesús Vázquez: “En Mediaset, estamos apostando por la renovación y eso significa que toca probar cosas”

Mediaset celebra la Navidad con un estreno importante. El 25 de diciembre, a las 21:50 horas, vuelve el mítico ¡Allá tú! Tras haber funcionado en la temporada estival en forma de programa para prime time, el concurso vuelve tal y como se concibió, en forma de tira diaria y con Jesús Vázquez de nuevo como maestro de ceremonia. Eso sí, una vuelta arriesgada, al ser emitido en access prime time, una franja dominada por El Hormiguero. “En Telecinco y en Mediaset, estamos en una etapa de renovación y eso significa que toca probar cosas”, reconoce el presentador.

¡Allá tú! regresa en una fecha muy especial: Navidad. Una vuelta que el propio presentador de Ferrol celebra como si de un presente de Papá Noel se tratase. “Es un auténtico regalo de Navidad, porque es uno de los programas que más me gusta de todos los que he hecho en mi carrera, uno de mis favoritos. El que volvamos a hacer ¡Allá tú! y que sea en forma de tira diaria, que es su espacio natural, no podía ser la mejor manera para celebrar este día”, reconoce Jesús Vázquez en una entrevista concedida a BLUPER.

“Aunque no estaba mal el formato para prime time, creo que ¡Allá tú! gana mucho en su versión diaria. A la gente le gusta ver cada día a los mismos concursantes, ver quién sale hoy o ver quién gana ese día el dinero. Es un formato que nació para ser de tira diaria y estoy muy contento de que regresemos de esa manera, de lunes a jueves y con una duración más corta, de aproximadamente 50 minutos. Estamos grabando un montón de programas y sólo puedo transmitir la ilusión que se siente en el equipo, que es el mismo con el que empezamos allá por 2005”, explica.

[Telecinco premia a Jesús Vázquez: será presentador de ‘Desnudos por la vida’, que adapta ‘The Real Full Monty’]

Precisamente, uno de los elementos que ha hecho que el programa funcionase en su primera etapa con Jesús Vázquez y también en el revival de verano en prime time fue el contar con el mismo equipo de Gestmusic. “Exacto, es una sensación de que estás en familia, de sentir que hay confianza en el equipo. Nos conocemos muy bien y eso hace que todo sea más fácil. Me acuerdo del regidor, Álex, que es uno de los mejores regidores de este país, que es el mismo de hace 20 años”, explica.

Jesús Vázquez en 'Allá tú'.

“Cuando hago el programa, nos conocemos tan bien que le hago un gesto o un guiño y él ya sabe lo que necesito. Es una sensación de estar con un equipo bien ensamblado, que funciona muy bien y que continúa disfrutando de lo que hace. Nosotros también nos lo pasamos bien grabándolo”, prosigue.

"La gente quiere un programa limpio, simpático, divertido y tierno"

Vázquez es consciente de que la franja tiene mucha competencia. Principalmente, el rival más fuerte es El Hormiguero, líder absoluto del access prime time. Un horario en el que también tendrá que enfrentarse a First Dates, El Intermedio y 4 estrellas. “En esta etapa, hay que ir probando cosas. Creo que puede funcionar porque es una hora amable, en la que la gente ha terminado de cenar o está a punto de irse a la cama. Para ese horario, el público quiere un programa limpio, simpático, divertido, tierno, emocionante y sin complicaciones”, argumenta.

De ahí, que el conductor de Ferrol considere que, dado que está en un horario diferente, al concurso se le debe dar un tiempo para que el público vaya afianzándose. “Es el tema de los programas de tira diaria, hay que darles tiempo para que la gente, poco a poco, se asome a verlos y se quede. ¡Allá tú! es un programa bueno, en el que hay un equipo muy comprometido. Lo que digo siempre, ahora toca remar y hay que remar, remar y remar. Hasta que, poco a poco, vayamos recuperando las franjas, al público y a las audiencias. Mientras, seguimos remando”, asegura. “Lo grandioso de la televisión es que el mando a distancia es lo más democrático que hay en el mundo. Con lo cual, a nosotros sólo nos queda hacerlo lo mejor posible”, añade.

Un concurso para enfrentarse a 'El Hormiguero'

De hecho, ese ejemplo de paciencia ha dado buenos frutos. Ejemplo de ello es el éxito actual de Reacción en cadena. El concurso presentado por Ion Aramendi se ha estabilizado con datos por encima del doble dígito de cuota de pantalla y el millón de espectadores. Es más, durante varios meses, ha sido el formato más seguido de las tardes de Telecinco. Una audiencia que ha ido lográndose poco a poco.

"Es increíble cómo, en 20 años, la gente no tiene la misma percepción del dinero de los premios"

“¡Claro! Llevan un año y pico remando. Hace poco, yo estuve un especial y me encantó poder entender el programa desde dentro. Ahí están los mozos de Arousa, de los que soy muy fan. Hay gente maravillosa detrás del concurso y me alegro de que se hayan consolidado en su franja. Esto, justo, va de eso. La televisión es así. A nosotros sólo nos queda ponernos a trabajar y a luchar contra titanes. Algún día, volveremos a serlo, seguro”, declara.

Concursantes de 'Allá tú'.

El regreso de ¡Allá tú! le ha hecho ver a Jesús Vázquez cómo ha cambiado la percepción del dinero en todos estos años. “Me he dado cuenta de cómo la gente valora de otra forma el dinero. Hace 20 años, dábamos premios mucho más grandes y la gente no tenía la misma percepción de lo que valía como la tiene ahora. Supongo que es porque, en todo este tiempo, la vida se ha vuelto más complicada. Eso se ve en lo difícil que es ganar 1.000 euros al mes. Antes, ser mileurista era algo marginal, ahora es casi la norma”, manifiesta, señalando de ejemplo cómo un concursante joven se emocionó al recibir 6.000 euros de premio en una entrega que se verá próximamente.

"Estoy muy ilusionado con 'Bailando con las estrellas'. Ya veréis lo espectacular que será todo"

“Esto es un poco spoiler, pero es que me impresionó mucho. En una de las entregas, la banca le ofrece al concursante, un chaval joven, 6.000 euros. Yo se los puse en el cheque y, al dárselos, el chico se echó a llorar. Tendría unos 20 años. Nunca había visto esa cantidad de dinero, reconocía que nunca su familia había tenido un cheque de 6.000 euros. Son cosas que antes no pasaban”, expone.

Jesús Vázquez en 'Allá tú'.

Las novedades de '¡Allá tú!'

El presentador coruñés revela también que una de las novedades es que la banca estará representada por una mujer joven. “El banquero que había antes se ha jubilado. Por eso, ahora contamos con una banquera, una chica súper moderna que creo que va a gustar mucho a la audiencia”, señala. “Me gusta esa sensación de que la gente cumpla sus sueños, sus ilusiones, realice sus proyectos. La verdad, nos han quedado unos programas preciosos”, adelanta.

Aunque ¡Allá tú! es el regalo de Jesús Vázquez para Navidad, el gallego estrenará temporada con otra apuesta de Telecinco, la vuelta de Bailando con las estrellas. El mítico programa de baile, que copresentará junto con Valeria Mazza. “De momento, sólo voy a decir que estoy muy ilusionado, que estamos trabajando intensamente, que tendremos un decorado maravilloso, con un plató espectacular y gigantesco. Ya daré más detalles cuando estemos cerca del estreno”, comparte. “Tengo muchas ganas de comenzar a trabajar con Valeria, ya he hablado personalmente con ella. Nunca hemos trabajado juntos, pero hay muy buena química. Ya lo veréis”, adelanta.

🗳 ¡Vuelve #AlláTú a entre semana! 🗳 Disfruta del programa más divertido de la televisión de lunes a jueves a las 21:50 horas 👏👏👏 https://t.co/xP87F7zDpg pic.twitter.com/A4U0oAQVNW — Telecinco (@telecincoes) December 21, 2023

Sigue los temas que te interesan