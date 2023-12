La sorprendente aparición de la presentadora Cristina Pedroche en el especial de Nochebuena de La 1

Esta Nochebuena, el grupo Camela ha sido el gran protagonista de La 1. Y es que el dúo madrileño centró un especial musical en el que recorrió sus 30 años en el mundo de la música con la compañía de artistas tan variados como El Arrebato, Taburete, Beret, María Peláe, Pastora Soler o Rubén Martín. Todos ellos explicaron su especial conexión con Dioni y Ángeles, y cómo su música ha estado relacionada con su vida en mayor o menor medida.

Una entrega en la que RTVE tiró de su propio archivo para recordar los orígenes de la formación musical, recuperando algunas entrevistas del pasado, algunas de lo más hilarantes, como la vez que Manuel Torreiglesias llamó a Ángeles Muñoz, la vocalista, Camela, pensando que era su nombre real. Algo que la cantante tuvo que corregirle.

En uno de los bloques de este Camela, 30 años contigo un buen grupo de amigos y seguidores del grupo quisieron mandar un cariñoso saludo. Así, vimos a Jorge Cadaval y a su marido Ken Appledorn, a Antonio Carmona, Almudena Cid, Pitingo o Cristina Pedroche. Esta última resultó especialmente llamativa, pues es uno de los rostros más conocidos de Atresmedia, donde tiene el cometido de presentar la próxima semana las Campanadas junto a Alberto Chicote.

“A quién no le gusta Camela”, dijo Cristina en La 1, definiendo al grupo como “historia de España” y les dijo “os quiero, sois los mejores”. No fue el único rostro de otro canal de televisión que apareció: también vimos a Paula Echevarría, actual jurado de Got Talent en Telecinco.

Hay que destacar que Cristina Pedroche siempre se ha declarado una gran admiradora de Camela, y ha coincidido delante de las cámaras con ellos en programas como El Hormiguero y Zapeando. Además, ha participado en dos de los videoclips del grupo, No lo merezco y No me hables.

De hecho, Pedroche fue una de las personas que participó en Pongamos que hablo de Camela, emitido en laSexta, en el que contó cómo “se vendían sus casetes en el mercadillo de mi barrio y mis primos mayores lo ponían mucho. Pensé que era lo más y me compré la cinta. Desde entonces no dejé de escucharlo”. Para ella, Camela representa “la España de los barrios, la gente sencilla” y afirmaba que “soy como soy gracias a Camela y sus canciones.

