La importancia del especial navideño de Camela, el grupo al que se le daba de lado a pesar del éxito

“Nosotros vamos a hacer este año 28 años de carrera. Nos han desprestigiado muchísimo y viendo a las nuevas generaciones como tú haciéndonos estos homenajes… De verdad, a tus pies y muchísimas gracias”. Dioni Martín, vocalista masculino de Camela, decía estas palabras en Idol Kids, de Telecinco, en su primera entrega, en la que ejercía de jurado junto a su compañera Ángeles Muñoz, después de ver a uno de los participantes cantar Cuando zarpa el amor.

Esta frase resume muy bien lo que es Camela, un grupo que ha tenido muchísimo éxito, pero al que se ha dado de lado en grandes eventos, entregas de premios, que no ha sonado como debieran en la radiofórmula. Pero, por suerte, y por justicia, en los últimos años la televisión ha ido dando a este dúo, antaño trío, el lugar que se merecen dentro de la industria.

El mayor y más bello ejemplo lo tendremos esta noche en La 1. El grupo Camela protagonizará a partir de las 23:30 horas el especial 30 años Contigo. Uno de esos clásicos programas musicales de Navidad, al más puro estilo Raphael, en los que se convierten en protagonistas absolutos, y en los que compartirán escenario con otros artistas.

Con algunos de ellos ya los hemos visto en otras ocasiones, como Taburete, con el que grabaron un dueto en el disco Rebobinando, o Rubén Martín, el hijo de Dioni, y al que vimos como concursante en Levántate All Stars. Y no podía faltar Alaska, quien fue una de las primeras artistas en reivindicarlos, cuando lució una camiseta del disco Simplemente amor en una actuación de Música, sí. Pero también será la ocasión de que unan sus voces a las de Abraham Mateo, Pastora Soler, Beret, o Vicco, quien en solo un año ha conseguido hacerse un importante hueco en la industria musical a raíz de su participación en el Benidorm Fest.

Puede parecer baladí que un artista de éxito haga una colaboración con un grupo que, casi desde que empezó, comenzó a coleccionar discos de oro y de platino, pero nada más lejos. En la docuserie Pongamos que hablo de Camela, de Atresmedia, el dúo Andy y Lucas narró cómo su discográfica les impidió colaborar con los responsables de popularizar Sueños inalcanzables o Lágrimas de amor. “Estuvimos a punto de hacer una colaboración con ellos en un tema y nuestra discográfica de entonces no lo veía”, contó Andy, destacando que “la discográfica no estaba por la labor de hacer el tema” porque “nosotros no conectábamos con ese estilo de música”. Una forma más de desprestigiar a Camela, en definitiva, pues recordemos que Andy y Lucas han llegado a grabar con artistas con los que, aparentemente, podrían conectar tan poco como Los Pecos.

Camela con Alaska, en una imagen de 2020. GTRES

Camela comenzó su andadura, como decimos, hace tres décadas, y no venían respaldados por una gran multinacional. De ahí que su cabida en la televisión fuese algo prácticamente imposible. Su primera actuación fue gracias al productor José Luis Moreno, que les dio una oportunidad en Esto es espectáculo, el antecedente de Noche de Fiesta que presentaba por Bárbara Rey. Y su primera entrevista la realizó Nieves Herrero, que con su olfato periodístico, quiso saber qué había detrás de ese grupo que escuchaba su hija.

Charló con Dioni, Ángeles y Miguel en el programa Cita con la vida y ahí se demostró que Camela tiene una conexión especial con la gente de la calle. Decenas de jóvenes coreaban sus canciones y ellos, que no estaban acostumbrados a los medios, respondían las preguntas del público como sabían y podían. Fue un éxito en audiencias, y permitió que el gran público le pusiese cara y voz más allá de lo que conocían a través de sus discos.

A pesar de esto, nadie quiso estirar la conexión de Camela con el público televisivo, si bien, tras más de 20 años en la industria, sí que se pudieron comenzar a contar con los dedos de la mano las intervenciones en Callejeros, Tu cara me suena, Levántate All Stars, Idol Kids, y casi pare usted de contar.

Su público, sin embargo, 30 años después de descubrirlos, sigue sin haber perdido fuerza. Tanto es así que pocos grupos, muy pocos, surgidos en aquellos mismos años pueden presumir, como ellos, de hacer 70 y 80 conciertos al año, sin parar. Ni siquiera aquellos que contaban con el respaldo desde su nacimiento de grandes discográficas, a los que invitaban a todos los programas, los que salían en las revistas que no hacían ni caso a Camela. Así pues, esta Nochebuena TVE da al dúo el lugar que se merece, como referente de la música en España, y dejando claro que son mucho más que los reyes de la tecno-rumba, que también.

