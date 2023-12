El fuerte reto de audiencias que supondrá para ‘Reacción en cadena’ la salida de Los Mozos de Arousa

Hace algo más de seis meses, Reacción en cadena recibió a Bruno, Borjamina y Raúl, el equipo bautizado como Los Mozos de Arousa. En aquella primera tarde del mes de mayo nadie se podía imaginar que este trío se convertirían en unos auténticos campeones televisivos, de esos que escriben sus letras de oro en las letras de los concursos, acumulando dinero (casi) cada tarde. Y, de paso, se convirtieron en una burbuja que ayudase a nadar al formato que presenta Ion Aramendi en lo referido a las audiencias.

Este trío parece insumergible, pero parece que más pronto que tarde sus andanzas en Telecinco llegarán a su fin. Así lo ha dado a leer entre líneas Borjamina en una publicación de Instagram. “Aunque sabemos que esto no va a durar para siempre, lo que tenemos claro es que queremos que disfrutéis con nuestra participación hasta el último segundo”, ha escrito en su perfil, en una foto junto a su hermano y su amigo. “Me dicen ahí lo que íbamos a durar y la de camisas y polos tan diferentes que me iba a poner en todos estos meses y preguntaría a la persona que qué ha fumado”, bromeaba. “Puede que quede mucho o no tanto. Incluso que nosotros ya lo sepamos. Pero, pase lo que pase, ha sido, es y será un placer decir que fuimos concursantes de Reacción en cadena”.

De esta forma, da la sensación de que Los Mozos ya han grabado su última participación, enfrentándose a unos rivales que conseguirían más palabras que ellos en la conocida prueba de Complicidad ganadora, que es donde se decide quiénes pasan a la final y quiénes se despiden de la audiencia. De momento, Telecinco no se ha pronunciado sobre este final, ni qué día se emitirá, ni cuánto dinero será el que finalmente se lleven a casa.

Es evidente que, en algún momento, estos gallegos abandonarían el programa. Como se fueron un día de ¡Boom! Los Dispersos, o Jero y Fernando de Pasapalabra, y tantos otros concursantes emblemáticos de la pequeña pantalla. Bruno, Borjamina y Raúl dejarán una huella muy importante en el programa, y de hecho, el formato en sí tendrá que enfrentarse a un importante reto para mantener sus audiencias.

Y es que no se puede negar que si en los últimos meses Reacción en cadena ha funcionado bastante bien es por el magnetismo que tienen los Mozos con el público que está en casa (sin menospreciar, por supuesto, la calidad y el divertimento del formato, y el magnífico trabajo de Ion Aramendi como maestros de ceremonias). Tanto es así que hasta Telecinco se los llevó al prime time para una serie de entregas especiales, y utilizaron su imagen para una de las promos del concurso, dando casi por sentado que forman parte del ADN del mismo.

Es de esperar que, cuando los gallegos salgan, el público desconecte un poco del concurso. Porque será como si en la serie que ves todos los días en la sobremesa te quitasen de golpe y porrazo a tu personaje favorito, ese por el que, en parte, sigues el hilo, por más que el resto también resulte brillante. Porque los de Arousa son los protagonistas del concurso, al menos, en este momento. De hecho, nunca habríamos pensado que un equipo pudiese echar semejantes raíces en este concurso como ellos lo hicieron, con sus conocimientos y con su simpatía natural, con más de 100 participaciones a sus espaldas.

Sin embargo, en estos meses, Los Mozos han conseguido demostrarle al público que Reacción en cadena es un gran formato, muy divertido, muy fácil de jugar desde casa (aunque algunas pistas se las traigan y resulten imposibles de adivinar ciertas palabras de la prueba final, todo hay que decirlo). Y seguro que muchos de los que se engancharon al espacio gracias a Bruno y compañía se quedarán para seguir viendo cómo les va al equipo que los echó, y a los que puedan venir en tardes sucesivas.

Aunque Pasapalabra compita cada tarde con un hueso tan duro de roer como es Pasapalabra en Antena 3, Ion Aramendi ha conseguido que el concurso roce ya su año en pantalla, un hito al que cada vez menos formatos alcanzan.

