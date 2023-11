María Jesús Ruiz trabaja en Telecinco, pero no lo ve y lo demuestra con los Mozos de Arousa

La modelo andaluza María Jesús Ruiz lleva años vinculada a Mediaset. Ha participado en realities como GH DÚO, Supervivientes y La casa fuerte, fue colaboradora de Sálvame (con sección propia incluida), y en la actualidad, participa en Fiesta. Sin embargo, parece que no ve demasiado Telecinco, y este domingo lo demostró, al quedar en evidencia con una serie de preguntas y peticiones.

El programa que presenta Emma García recibió a los Mozos de Arousa, el equipo de Reacción en cadena compuesto por Rául, Borjamina y Bruno. Llevan meses participando, de lunes a viernes, en el concurso de Ion Aramendi, y llevan ganados más de 750.000 euros. Han hecho pasado en calidad de programas de la cadena como TadeAR, y ayer acudieron, como decimos, a Fiesta.

Allí, la que fuese Miss España demostró que no tenía ni idea de quiénes eran. “¿Ellos qué hacen, una parodia o algo? Me gustaría tener un ejemplo de lo que vosotros hacéis en televisión”, pidió María Jesús Ruiz. Y una vez que le explicaron quiénes son, lanzó una propuesta. “¿Y por qué no me invitáis un día?”, dijo, ignorando que, a diferencia de Pasapalabra o 25 palabras, en Reacción en cadena solo participan equipos de tres personas anónimas, sin famosos invitados. Emma García, sabia y prudente,

En su charla con Emma García y el resto de colaboradores, los Mozos de Arousa revelaron algunos de los secretos de su éxito, como que entrenan al menos una hora al día para poder estar en forma en cada una de sus entregas. “Son meses de práctica y vivimos cada programa como si fuera el último”, expuso Raúl, al que hicieron una pequeña encerrona. Y es que el joven tiene novia y le invitaron a que le pidiera matrimonio, pero él declino la propuesta, y lo cambió por invitar a su chica a un viaje a Disneyland, tal como desea ella.

Al inicio de sus participaciones, este trío de gallegos comentaba cómo querían obtener fondos para una asociación juvenil de su localidad natal. “Se llama Arousa Mouza, es una asociación juvenil que se creó hace seis años para dinamizar a los jóvenes de Vilagarcía de Arousa y de la comarca”, contaron. “Fuimos al programa para conseguir dinero para el local. Ya está más de sobra conseguido, y, ahora, pues para algunos caprichitos”, apuntó Borjamina, sobre el premio que estaban amasando entrega tras entrega.

