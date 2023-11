Beatriz Archidona y Santi Acosta presentarán '¡De viernes!', el nuevo programa de corazón de Telecinco

Ya es oficial. Mediaset España ha anunciado este lunes que Bea Archidona y Santi Acosta presentarán ¡De viernes!, el nuevo programa de corazón con el que Telecinco volverá a intentarlo en la noche del quinto día de la semana. Este nuevo espacio de crónica social estará producido por Mandarina, la compañía que está detrás de En boca de todos, Código 10 y Viajeros Cuatro, programas que han rendido francamente bien en los últimos meses.

El grupo de comunicación con sede en Fuencarral ha dado a conocer los primeros detalles del programa, si bien es cierto que tampoco se diferenciarán mucho de sus antecesores. Recordemos que ¡De viernes! tiene el objetivo de ocupar el hueco que dejó el Deluxe, algo que no consiguió La última noche con Sandra Barneda. El formato de Cuarzo acabó siendo cancelado de forma fulminante en la primera semana de septiembre, después de los malos datos de audiencia.

Los contenidos de ¡De viernes! se sustentarán en cuatro patas. En primer lugar, el programa promete una "gran exclusiva" cada semana. Además, "un equipo de cinco colaboradores exclusivos" abordarán los asuntos que marcarán la agenda de la crónica social.

El espacio también tendrá una entrevista semanal con los personajes principales del mundo del corazón y, por último, ¡De viernes! contará con un "espacio para la nostalgia", con actores de series y películas de siempre, míticos cantantes y nombres inolvidables del mundo del entretenimiento.

Santi Acosta formará tándem con Archidona, una de las presentadoras que están más de moda en Telecinco, al ser la mano derecha de Ana Rosa Quintana en TardeAR. De hecho, en las últimas horas se ha rumoreado la posibilidad de que Mediaset ofreciera a la periodista un contrato de larga duración para tenerla bien 'atada' para los próximos años, y evitar así otro posible caso Sonsoles.

Por su parte, Acosta regresará a la crónica social después de presentar Salsa Rosa. Ya en el mes de abril, el periodista pilotó un especial sobre la maternidad por gestación subrogada de Ana García Obregón que, por cierto, también contaba con el sello de Mandarina. Aquel programa obtuvo un 9,1% de share y 874.000 espectadores.

Hay que destacar que desde que Telecinco cancelase el Deluxe, la cadena no ha encontrado un formato que consiga enganchar al público. Tras el pinchazo con La última noche, apostó por un ciclo de cine Disney, que no despuntó en audiencia. Lo cierto es que la cadena marcha a la deriva en la noche de los viernes, donde La Voz no da ningún tipo de tregua en Antena 3.

