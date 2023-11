'Bosé', la liberación de Miguel: así le convencieron para una serie donde demostró toda su generosidad

Cuando Telecinco nació el 3 de marzo de 1990, el primer rostro que vieron los espectadores fue el de Miguel Bosé ya que el artista fue el encargado de presentar una gala junto a Victoria Abril desde el Teatro Lope de Vega de Madrid, donde participaron estrellas como Pedro Almodóvar, José Carreras o Jerry Lee Lewis.

Sin embargo, aquella relación fue rompiéndose poco a poco debido a que los programas de corazón de la cadena se inmiscuían en su vida personal hasta el punto de alcanzar su punto más álgido con el recordado '¡Haz un disco!' de Belén Esteban en Sálvame en plena pandemia por los comentarios del artista sobre el COVID-19.

Pues bien, Bosé no solo ha hecho caso a la excolaboradora de Sálvame ya que prepara nuevo disco y posterior gira musical, sino que el cambio en la dirección de Mediaset España y la salida de su parrilla de programas como el de La Fábrica de la Tele han llevado a que el madrileño regrese por todo lo alto a Telecinco.

Lo hace con el estreno de su serie biográfica Bosé, que llega esta noche a la cadena privada a partir de las 22:00 horas con un nuevo montaje y después de haber realizado un tour promocional por varios programas de la cadena como Vamos a ver, TardeAR o El musical de tu vida.

"La historia que ahora arranca Telecinco me es muy afín. Creo que la gente que está ahora y que se acerca a Macarena Rey y Shine Iberia para comprometerse con la serie es un claro síntoma de que hay unas buenas intenciones de acercamiento. El pasado, pasado está. Y ahora empezamos una época que espero que sea muy productiva y muy fructífera tanto para Telecinco como para mí", decía durante la presentación de la serie en el plató de Gran Hermano.

Precisamente Macarena Rey, la CEO de Shine Iberia (MasterChef, Me resbala) es la responsable de que Bosé haya decidido abrirse como nunca en una ficción y, posteriormente, en un documental. "Este magno proyecto nunca lo hubiese hecho con nadie más que con Macarena. La amistad que nosotros tenemos es secular. Hay mucha complicidad y hemos pasado cosas muy bellas juntos, pero también muy feas", comenta el artista.

Miguel ha sido siempre de una generosidad total. Nos abrió las puertas de su casa, sus álbumes de fotos, nos contó sus intimidades y las de su familia y nos dejó absoluta libertad Nacho Faerna, guionista de 'Bosé'

"La conozco desde que arranca su trabajo en Boca a boca, luego Canal Plus... La garantía, la seriedad, el compromiso que tiene Macarena haciendo las cosas te blindaba y daba una eficacia enorme. A veces es muy fácil caer en el esperpento cuando se fuerzan las cosas. Pero aquí se cuentan las cosas de manera natural. Y así la naturalidad no miente, no escandaliza, no juzga", añade.

A esta amistad también hay que sumarle el equipo de guión elegido. "A Ángeles González-Sinde la conozco desde que tiene siete años. Ni sabía que iba a ser ministra. Isabel Vázquez era la mejor amiga de mi sobrina Bimba porque ella es de Badajoz, Boris (Izaguirre) le conozco desde antes de la revolución y de Nacho Faerna sabía de él", comenta.

Precisamente Faerna habla de que si "hay algo que marca la naturaleza del proyecto" eso es "la generosidad de Miguel. Muchas personas me preguntan si ha sido complicadísimo por el hecho de hacer una serie sobre un personaje que está vivo, que estará pendiente y supervisando. Pues, no. Tengo que decir que no he tenido más libertad en mi vida. Miguel ha sido siempre de una generosidad total. Nos abrió las puertas de su casa, sus álbumes de fotos, nos contó sus intimidades y las de su familia y nos dejó absoluta libertad".

Si no cambian los recuerdos

Respecto al resultado final, Bosé se muestra satisfecho. Tanto que considera que esta serie ha sido una liberación. "Cuando entregas unos recuerdos, solo puedes hacerlo cuando estás en paz con ellos. No hay nada que si no estás preparado lo puedas contar. Por tanto, todo lo que he visto ha sido una liberación plasmada. He dejado volar unos recuerdos a los que doy las gracias por todo lo que me han dado y me han enseñado. Los declaré libre, me declaré libre. No ha habido nada chocante", expone.

He dejado volar unos recuerdos a los que doy las gracias por todo lo que me han dado y me han enseñado. Los declaré libre, me declaré libre Miguel Bosé

El resultado se podrá ver a partir de esta noche en Telecinco, que ha hecho un nuevo montaje de los capítulos para que estos duren 70 minutos. "Mantenemos que la duración de los capítulos de las series deben superar los 70 minutos porque así viaja mejor la publicidad en ellos. Tiene mucha mejor convivencia el contenido y la publicidad", explica el director de Contenidos de Mediaset España, Manuel Villanueva.

"Es otro montaje radicalmente diferente", comenta Faerna. "Pero, insisto, no nos hemos dejado nada fuera porque por un cuestión de metraje necesitábamos utilizar todo lo que teníamos. Eso nos ha dado la oportunidad en el remontaje, cuando uno piensa que el viaje ha terminado, de recordar todo el proceso que empezó en unas largas reuniones con Miguel Bosé".

Esto ha hecho que los nuevos capítulos lleven un nombre distinto a los que tenían en SkyShowtime: El hijo del capitán Trueno, Don Diablo, Bandido y Morenamía. Cada título funciona como hilo conductor de los acontecimientos que se narran: desde los inicios de su carreray sus años de juventud y desenfreno, en los que rompió todos los moldes pese a los convencionalismos de la época y la oposición de su padre, hastasu etapa de madurez artística y personal, durante la gira de su álbum Papito, en la que tomala decisión de ser padre. Todo ello con el relato desus sucesivos romancesy delos momentos más importantes de su carrera.

