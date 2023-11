Lequio habla sobre la famosa que encargó que le pegase un karateka: “Sería remover un pasado oscuro”

Este lunes, el diario El Mundo ha publicado una entrevista al karateka Felipe Hita. Allí, entre otras cosas, ha asegurado que una mujer famosa le quiso contratar para que le pegase una paliza a un conocido colaborador televisivo. “Fui portero de discoteca, me metí a hacer desahucios de sitios ocupados. También me ofrecieron hacer cobros de pellas de juego, pero no quise. Ocurrió incluso que una famosa me quiso contratar para pegar a Alessandro Lequio”, relata el exdeportista.

Unas horas después, en el Club Social de Vamos a ver de Telecinco Joaquín Prat ha querido preguntarle al respecto. “A Felipe lo conozco desde hace muchísimos años, en el mundo del deporte sabéis que hay una convivencia entre los deportistas y los dos coincidimos en diversas competiciones deportivas”, explicaba el italiano. “Cuando llegué a España los dos nos llamaron para hacer una exhibición para aprovechar el morbo de los nombres”, añadía, mientras el programa mostraba imágenes de los dos luchando en una exhibición.

Felipe Hita y Alessandro Lequio incluso coincidieron en 1992 en un programa de Raffaella Carrá, en el que el colaborador de Telecinco rompía un bloque de ladrillos. “No formaba parte de mi entrenamiento, pero también hacía esto”, se sinceraba.

En la actualidad, Lequio e Hita no tienen contacto. “Yo no tengo el teléfono de Felipe, lo conozco porque los dos formábamos parte de las selecciones”, relata el colaborador de Vamos a ver. “¿Te lo había contado?”, le preguntaban desde el plató, cosa que Alessandro negaba. “Me lo creo, Felipe es una persona muy seria”, dice sobre sus declaraciones.

Sin embargo, el marido de María Palacios no tiene interés en saber de quién estaría hablando el karateka. “Sería remover un pasado muy profundo y muy oscuro, porque he cosechado diversas simpatías a lo largo de mi vida”, reconocía con humor, añadiendo que ese encargo no le sorprendía. “El titular dice una famosa, así que sé que es una mujer”, apunta, en referencia al único dato que tiene sobre la identidad de esa persona.

Isabel Rábago le preguntaba entonces si él pensaba que ese encargo sería de parte de la famosa en cuestión, o si actuaba en nombre de alguien, como pudiera ser su pareja. “No tengo ni idea”, reconocía Lequio, dando el tema casi por zanjado. Antes de acabar y pasar a otros asuntos, Rábago volvió a tomar la palabra, por una imagen del italiano de joven que estaban mostrando en el programa. “En esa foto eres clavado a Íñigo Onieva”, aseguraba la periodista.

