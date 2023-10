Alessandro Lequio, sobre la princesa Leonor en 'TardeAR': “Esta chica ha crecido más entre algodones que su padre”

La jura de la constitución de la princesa Leonor ha centrado gran parte de los magacines e informativos de este martes 31 de octubre. Y en TardeAR no han sido menos, con diversos reportajes sobre cómo ha trascendido la jornada, y con testimonios de aquellos que lo han vivido de cerca.

Para comentar todo lo acontecido, el programa ha contado con la presencia de Susana Díaz, Javier Sardà o Alessandro Lequio, entre otros. Así, el también colaborador de Vamos a ver ha querido dar su opinión sobre la princesa. “Yo lo que quería decir es que todo el mundo está diciendo que tiene una formación extraordinaria esta niña, que por supuesto la tiene. Pero la tenían también su padre y su abuelo, y su bisabuelo”, expresó tras uno de los vídeos ofrecidos.

“Lo que sí es verdad es que esta chica, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, ha crecido mucho más entre algodones que su padre. Es decir, esta chica ha crecido con su padre siendo rey. Su padre no vio coronado a su padre hasta que tenía siete años. Ella no ha tenido que vivir eso, pero gracias a Dios, ni el 23-F, ni la ignominia del terrorismo. Esta chica lo ha tenido muy fácil”.

Ana Rosa Quintana, la conductora del programa vespertino de Telecinco, quiso entrar entonces a dar su punto de vista. “Pues como nuestros hijos. Porque nuestros hijos viven mucho más cómodamente. Que luego tienen otros problemas de empleo, etcétera, etcétera, que hoy no es el día”, le corregía a Lequio. “Pero es verdad que somos todos unos padres que a veces hiperprotegemos a nuestros hijos”.

Ana Rosa sí quiso comparar cómo cuando tenía 13 años la princesa Leonor leyó su primer discurso, mientras que Felipe VI vivió situaciones como que le levantasen por la noche por el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. “Es una clase de historia en directo, cosa que esta niña no ha tenido”, remataba entonces Lequio, reivindicando así sus argumentos.

“La ausencia del rey Juan Carlos es vergonzosa. Este señor ha hecho muchas cosas mal, pero también buenas, como llevar la democracia a España y ser el rey que firmó la Constitución que hoy ha firmado su nieta”, también ha querido señalar. Lequio dijo entonces que el Congreso se sientan “personas que tienen como único objetivo dinamitar España” y “dinamitar la Constitución”, y que “sin embargo, al rey Juan Carlos, que trajo la democracia, no se le permite estar en la jura de su nieta”.

