Tensión entre Joaquín Prat y Alessandro Lequio por Bertín Osborne: “Ese es el argumento del infiel”

La vida sentimental de Bertín Osborne centra, en la actualidad, buena parte de los programas de Telecinco. Ayer, sin ir más lejos, Sandra Barneda sorprendió en Así es la vida al contar cómo el presentador de Mi casa es la tuya se sintió atraído por ella y la invitó a su finca, y algo similar narró Makoke tras una gala que condujeron juntos. Todo ello tras una entrevista que ha dado su expareja Fabiola Martínez, en la que asegura que si Bertín le hubiese sido infiel le dolería muchísimo.

Desde que se conociese su próxima paternidad junto a Gabriela Guillén, las relaciones de Bertín Osborne con mujeres no han dejado de estar sobre la mesa. Y una de las últimas en hablar ha sido la cantante Encarna Navarro, aunque podría haber más. Así, Pepe del Real, en Vamos a ver, ha contado este jueves que hay una persona que estuvo con él durante más de dos años, hace ya más de ocho años. Y Kike Calleja expuso que a esa que menciona su compañero habría que sumar otras dos.

Ante este repaso del currículo amoroso de Bertín ha estallado Alessandro Lequio, habitual defensor del intérprete de Buenas noches, señora. Así, aseguró que esas relaciones “no cambian el matrimonio de Fabiola. Ella se equivoca porque el matrimonio es lo que vives, no lo que de verdad ocurre”, aseguraba el colaborador. Ante esto, Joaquín Prat ha tenido que pronunciarse. “Ese es el argumento del infiel, ¿no?”, preguntaba el presentador, quien quería saber si lo normal es besar a tu pareja al llegar a casa, tener relaciones de vez en cuando, “pero lo que haga yo cuando salga por la puerta de casa eso no es el matrimonio”.

Lequio mantenía su postura. Aseguraba que aunque Fabiola Martínez ahora se sienta “frustrada y engañada”, no debería cambiar la imagen de su matrimonio con Bertín Osborne. “Que vives en una mentira”, insistía entonces Joaquín Prat, que consieraba que el italiano estaba dando “el manual del perfecto infiel”. “No, eso es el manual del filósofo, coño”, exclamaba Lequio, pero Prat le corregía, diciendo que es “puro egoísmo, querido”.

Entonces Alessandro estalló. “No, egoísmo no. ¡No!”. Y preguntó si Prat sabe si es cierto todo lo que se está diciendo sobre Osborne. “Ha estado 15 años de matrimonio feliz con Bertín y eso no hay quien lo cambie. Por mucho que salgan ahora 50 señoras diciendo: me he acostado con tu marido mientras estaba casado contigo”. Prat entonces decidía dar el debate por finalizado, alegando que llevaba ya tres horas y “ya no tengo cuerpo”.

