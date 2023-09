Sandra Barneda reconoce que Bertín Osborne se sintió atraído por ella: “Tú sabes que es verdad, Bertín”

La vida sentimental de Bertín Osborne es un tema recurrente en los programas que hablan de crónica social. En este miércoles, Así es la vida ha detallado cómo Bertín siempre ha tenido actitudes de dandi, y que para conocer chicas tenía la costumbre de invitarlas a fiestas o a visitar su finca.

En ese sentido, Antonio Montero ha recordado cómo en una fiesta de Raphael en la que también estaba Julio Iglesias, y que transcurría en un barco Bertín Osborne tuvo interés en su actual esposa Marisa Martín Blázquez. “No fue Bertín, sino una persona que trabajaba para él, para invitarle a una fiesta. Ella dijo que sí si podía ir con su novio, y le respondieron que no”.

Makoke también recordó cómo Bertín quiso que visitase su finca. Sucedió durante la presentación de una gala de Míster España que se celebró en Santa Pola, y que ambos presentaban juntos. “Me dijo que si después de la presentación no íbamos a Ibiza, que iba a cruzar con el barco de un famoso coreógrafo que era muy amigo suyo. Le dije: si quieres voy con mi marido, que era Javier Tudela”. Al ver que no tenía posibilidades con la malagueña, Makoke asegura que le complicó la presentación del evento, soltándole “tajos”.

[A Telecinco se le atraganta la semana en audiencias: así le ha ido a sus nuevos estrenos]

Sandra Barneda dio el turno a Carmen Borrego, para saber si, como en su día se rumoreó, su hermana Terelu había tenido algo con el presentador de Mi casa es la tuya. “Nunca jamás en la vida. Han sido muy amigos, una época aquella coincidió mucho con él, iba mucho a la finca porque estaba con un íntimo amigo de Bertín, pero de relación puedo garantizar que nada”, defendía la colaboradora.

Gema Fernández aportó entonces cómo en los eventos Bertín era capaz de elegir la chica que quería, y criticó su actitud “machista que huele, de te invito a mi finca. ¿Pero quién te ha dicho que quiero ir a tu finca?”, preguntaba. César Muñoz entonces le hizo una pequeña jugada a Sandra Barneda, y le preguntó por su experiencia. Tras titubear unos segundos, la catalana explicó que “he tenido muy buena relación con él, pero hubo un momento que él, pues sintió atracción por mí”. “Lo intento a su manera bien invitándome a su finca, y le dije que no, gracias”.

La anécdota fue recibida con mucho humor por los compañeros, pero se notó que a Sandra no le gustó que se hiciese público. “Sois unos traidores y no pienso contar nada en ningún vídeo más”, le decía a los colaboradores de Así es la vida. Y entonces aprovechó para dirigirse directamente al intérprete de Buenas noches, señora. “Oye, Bertín, esto casi se está convirtiendo en un programa de humor. Llámanos y cuéntanos cualquier anécdota que quieras, con cariño, porque todo lo hacemos con cariño”. “Dicho estoy, voy a llamar a Bertín, porque seguro que se ha enfadado conmigo por haber contado esto, pero tú sabes que es verdad, Bertín, hace muchos años”, finalizaba Sandra, antes de dar paso a un bloque de anuncios.

Sigue los temas que te interesan