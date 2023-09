Mariló Montero habla en ‘EP’ de su rejuvenecimiento vaginal: “Facilita que eso esté hidratado para no sufrir”

La labioplastia fue uno de los temas que se han tratado esta mañana en Espejo Público, un tipo de intervención quirúrgica cuya demanda ha aumentado en los últimos meses. Así, Susanna Griso y su equipo se adentraron en el tema del rejuvenecimiento genital y en la cirugía íntima femenina. “Al menos una de vosotras sabe muy bien de lo que estamos hablando”, introducía Miquel Valls.

La compañera que conoce de primera mano el asunto resultó ser Mariló Montero, y pusieron un vídeo de ella comentando que “es un tratamiento fabuloso indoloro rápido y absolutamente eficaz y muy necesario en mujeres de cualquier edad”. Así, explicaba que “cuida una parte del cuerpo que no es un túnel oscuro, sino un camino hacia la luz”, y que gracias al láser “se acabó la incontinencia urinaria”. “Ahora me lo he vuelto a hacer y he visto la evolución que ha habido en estos años. Si ya era estupendo antes, que ahora sea absolutamente indoloro es fascinante”, contaba Montero, a la ve que lamentaba que “hablar de la sexualidad femenina sigue siendo todavía un tabú”.

De nuevo en el plató, Susanna Griso valoró que Mariló es “una valiente”, porque otras personas se lo harían, pero no lo contarían, y por ello le pidió más detalles. “A mí me invitaron a hacer esta publicidad, yo la conocí cuando estuve en Saber vivir (una sección del programa La Mañana, en La 1). Yo no hablo de cirugía genital, yo hablo de un láser, que lo que hace es ayudar sobre todo a las mujeres que han tenido un tratamiento oncológico. Con radioterapia o quimioterapia los genitales sufren, el colágeno interno y la carne de las paredes internas se ven gravemente afectadas y puede afectarles para una posterior reproducción”, detallaba Montero.

Mariló Montero también mencionó cómo tras muchos embarazos aumenta la incontinencia urinaria, y cómo hasta entonces “la operación era colocar una redecilla que sostenía el suelo pélvico”. Susanna Griso aseguró conocer lo que estaba contando, pues se la pusieron a su madre tras siete partos, y tuvo complicaciones.

“Si la barriga la estiramos en los embarazos al parir, imagínate cómo llega la vagina a coger de volumen. Pues eso hay que recogerlo”, continuaba narrando la colaboradora, que explicó que con este tratamiento ayuda “a tensar todos esos cuerpos carnosos y volverlos a su origen”.

“En Saber vivir, el doctor Zarza me invitó a hacerlo y yo me lo hice para poder hablar del tema y en esta ocasión me la han vuelto a hacer. Y es verdad: yo no tengo rubor en hablar de este asunto”. “A mí no me da miedo hablar de algo, que es una realidad que hay mujeres que a partir de la menopausia empiezan a faltarle los estrógenos, la testosterona, y hay una sequedad vaginal para mantener relaciones sexuales que facilita mucho que eso esté otra vez hidratado para no sufrir”. Susanna Griso le preguntó que cómo han mejorado para ella las relaciones sexuales tras la intervención, y ahí Mariló dijo que no ha “tenido problema, porque yo no he tenido ningún síntoma de la menopausia. No me he enterado, no tengo un sofoco, no tengo sequedad”.

