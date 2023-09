El hermano de Luca Dazi rompe a llorar en un vídeo por las críticas que recibe por su concurso en ‘GH VIP’

Luca Dazi tiene un pie fuera de la casa de GH VIP. La estrella de TikTok, y exconcursante de MasterChef, está nominado junto a Álex Caniggia, y esta noche uno de los dos saldrá de la casa donde todo se ve y se oye por decisión de la audiencia. Ambos concursantes tienen sus más y sus menos con otros compañeros de convivencia, y eso provoca que en las redes sociales reciban críticas de todo tipo.

Alessandro Dazi, hermano de Luca, ha querido dar la cara por el creador de contenidos en un vídeo que ha subido a sus redes sociales, y donde aparece llorando. Así, el encargado de defenderle en el plató continúa su labor fuera del mismo, y ha acabado derramando lágrimas por los numerosos ataques hacia Luca. .

“Es que tío, sois malos. Mi hermano no hace daño a nadie, es él solo”, asegura mirando a cámara, sin poder ocultar el llanto. “La gente en Twitter y TikTok sois animales, se os va la olla con los comentarios. Estáis como una puta cabra”, afirmaba, sin detallar exactamente qué clase de comentarios negativos han hecho hacia Luca.

[Telecinco apuesta por resúmenes de 'GH VIP' para cubrir el hueco que deja en su parrilla ‘Cuentos chinos’]

“¿Cómo sois capaces de decir cosas tan feas de una persona que no mata a nadie y no hace daño a nadie? Solo se pone a entretener en televisión y ya está”, continúa narrando entre lágrimas. “Hay gente que está mal de la cabeza, unos comentarios tengo que leer de gente que está enferma. Le tiene que ir mal la puta vida para hacer esto, muy mal”, añade. Y para finalizar, defendió que Luca tiene “un corazón enorme, es buena persona y no hace mal a nadie, y tenemos que aguantar estas críticas y estas locuras de la gente”.

Hay que destacar que, en un primer momento, Luca se metió a todos los compañeros de convivencia en el bolsillo, y así, le permitieron irse de la casa de la edad de piedra a la actual. Sin embargo, ya una vez acomodado, tuvo un fuerte choque con Albert Infante donde cuestionó la identidad de género de su compañera. Un tema por el que la organización tuvo que salir a dar explicaciones. “Abrazamos la diversidad, así lo hemos hecho siempre. No permitimos ningún discurso que implique ningún tipo de discriminación”, tuvo que decir Marta Flich en la gala de Límite 48 horas del pasado martes. Del mismo modo, algunos espectadores no ven con buenos ojos cómo se ha acercado muchísimo hacia Oriana Marzoli.

al hermano de Luca no le llega el agua al tanque pic.twitter.com/AbbyKtSZW8 — motomad (@__motomaad) September 27, 2023

Sigue los temas que te interesan