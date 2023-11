Pablo Chiapella: “Nunca imaginé ir a ‘El Hormiguero’ con Santiago Segura y que el gordo iba a ser yo”

Tres veteranos han visitado este martes El Hormiguero. Y es que Pablo Motos ha dado la bienvenida a Santiago Segura, Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella, quienes han estado en el programa ya en más de diez ocasiones y, por lo tanto, pertenecen al club Platino. En esta ocasión, presentaban la película La Navidad en sus manos, que se estrena este viernes.

Como es habitual, Santiago Segura lució una camiseta con el título de su nuevo largometraje, al igual que su compañero Sevilla. Sin embargo, Chiapella iba vestido de negro, dando una nota discordante. “Ha elegido la elegancia supuesta a la promoción”, lamentaba con humor Santiago Segura, si bien había una explicación. Pablo había recibido también una camiseta, pero tenía una sospechosa mancha que apuntaban que podía ser aceite, y por eso no se la ha puesto.

A este artista manchego, Pablo Motos le pidió disculpas nada más empezar la charla: “Llevo toda la semana diciendo mal tu apellido”. “Ocho años llevo viniendo, pues ocho años diciéndolo mal”, le respondía Pablo Chiapella, aunque más tarde sí que volvió a equivocarse en su pronunciación.

Sobre la película, Motos comentó a Santiago Segura que “esta vez no la diriges tú”. “He dejado a alguien competente, y la película me ha quedado magnífica. Me ha dado una buena idea, retirarme de la dirección”, reconocía el cineasta, que fue quien eligió a Ernesto Sevilla para este proyecto.

Sobre Sevilla, bromeó que gustó mucho en la gala de los Goya que presentó junto a Joaquín Reyes, “que fue la peor gala de la historias”. “Estamos orgullosos cuál es la mejor no se sabe, pero la peor es la nuestra”, decía el invitado.

En ese momento, los tres actores comenzaron a regalarse cumplidos los unos a los otros. “De Santiago, aunque había visto algunos cortos, soy fan desde El día de la bestia. Y nunca hubiera imaginado que iba a venir a El Hormiguero con Santiago Segura y que el gordo iba a ser yo”, contaba sin aguantarse la risa Pablo Chiapella.

La pérdida de peso de Santiago Segura es más que evidente, y el director y actor ha hablado de cómo “hay que moverse, mucho ejercicio y cerrar el pico” para estar en buena forma. En ese sentido, relató que por la calle mucha gente le pregunta que cómo ha adelgazado tanto, y que parece que gente espera como respuesta “me tomé una ramita de tal y me la metí del sobaco”. Y que cuando recomienda cerrar el pico y el ejercicio le responden: “Claro así cualquiera”.

