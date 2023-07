TVE censura la camiseta de Santiago Segura durante su visita como invitado a ‘José Mota Live Show’

Este jueves se estrenaba (y con éxito, pues fue líder de su franja) José Mota Live Show, el nuevo espacio de José Mota en La 1 de TVE. Un formato de humor en falso directo en el que va acompañado de Patricia Conde, y con la colaboración del mago Jorge Luengo o la humorista Susi Caramelo, entre otros. En su puesta de largo, se contó con la visita de Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, y de Santiago Segura, Marta González de Vega y Cristina Gallego, quienes presentaban su nueva película, Vacaciones de verano.

Este largometraje, que también produce y dirige Segura, lleva semanas promocionándose en televisión, en programas como El Hormiguero o El Intermedio. En cada una de esas promociones los actores llevan el título de la cinta en la camiseta, pero anoche no se podía leer ese título de Vacaciones de verano.

Y es que TVE decidía difuminar las camisetas tanto de Cristina y Marta como de Santiago, que aparecían emborronadas en la pantalla. Algo que en los planos abiertos se disimulaba, pero que se notaba sensiblemente en aquellos que eran más cerrados. Incluso se apreciaba el pixelado cuando alguien pasaba, por ejemplo, una mano por delante de los invitados.

Esa censura se debe a que la cadena pública no permite la publicidad en sus programas. Sin embargo, en las redes sociales del programa sí se veía a los invitados con las camisetas sin ninguna clase de filtro, algo que no entendían muchos usuarios de las redes sociales. Es más, en el encuentro se había hecho promoción directa del largometraje. “Enhorabuena, amiguete, lo primero. ¡Número uno en taquilla”, felicitaba José Mota a Santiago Segura. El que fuese concursante de Tu cara me suena, por su parte, bromeó con haber logrado que España la película Misión Imposible no haya sido la más vista en su estreno. “¡Vacaciones de verano, amigos! ¡En cine!”, dijo entonces José Mota, justo antes de llamar a González y Gallego.

En Twitter, un usuario preguntó directamente a Santiago Segura que por qué le habían tapado el nombre de Vacaciones de verano en su aparición. “No les parecería bien que alguien fuese a un programa de invitado a promocionar su película”, respondía al respecto el cineasta. A otro usuario que también le mencionaba lo sucedido, Segura respondía con ironía: “Con el cine español”.

No les parecería bien que alguien fuese a un programa de invitado a promocionar su película 🤔😳 pic.twitter.com/a6MVZqWoQ1 — Santiago Segura (@SSantiagosegura) July 20, 2023

Con el cine español 😅 pic.twitter.com/QEot13I2va — Santiago Segura (@SSantiagosegura) July 20, 2023

