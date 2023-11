‘TardeAR’ localiza los cupones perdidos de un vendedor por 1.7000 euros y se los entrega en directo

Este lunes, TardeAR, de forma desinteresada, compartía el llamamiento de una joven a través de las redes sociales. Y es que su padre es vendedor de cupones, y había perdido décimos por valor de 1.700 euros en la madrileña zona de Marqués de Urquijo. Un día después, el programa recibió al propio vendedor, Antonio, así como a su hija Ana.

“¿Qué pasó, Antonio?”, le preguntó este 28 de noviembre Ana Rosa Quintana desde TardeAR al madrileño. “Pues yo coloque mis cosas como habitualmente hago todas las mañanas, y en un paseo de estos se me resbalaron los cupones y se me cayeron”, relató el hombre, muy apurado, destacando que eran los décimos especiales de Navidad. De no aparecer los cupones, él debía pagarlos de su propio bolsillo.

“Imagínese ustedes, en plena calle, en plenas Navidades, todo el mundo moviéndose de un lado para otro de compras. Y alguien encuentra todo una tira con todos los cupones. Encuentra, o no lo encuentra”, seguía diciendo Ana Rosa sobre el tema. “De verdad, Antonio, ayer dije que yo creo los milagros. Y creo el milagro de la Navidad”, insistía. “Todavía queda gente buena que la gente buena hay gente”, respondía el invitado. “Buena, no hay gente maravillosa”, le corregía la comunicadora, que sacaba entonces una caja del suelo, y que contenía los cupones extraviados.

“Hay gente buena, y hay una buena persona que lo encontró, y que nos llamó porque lo vio en el programa y dijo: yo lo he encontrado. Creo que fue una persona que conoce al que los ha encontrado”, apuntaba la presentadora.

La cara de felicidad de Antonio era inmensa, y exclamó un espontáneo: “Joder, qué pasada”. Así, detallaron que una compañera del programa conoce a quien lo encontró, y que le dijo: “Oye, tú trabajas en la tele que he oído esto yo los he encontrado”. Antonio quiso entonces saber el nombre de esa persona para darle las gracias, pero Ana Rosa dijo que eso dependería si la otra parte accedía a revelar su identidad.

“Tenemos un problema, porque como esa persona quiera algo (un décimo), todo el equipo lo quiere, no lo quedamos”, sorprendía Ana Rosa, que confirmaba que no solo había aparecido los décimos, sino que el programa se los compraba todos. “Ahora para todo el mundo quiere, ya veremos como la repartimos, ¿eh?”, añadía, mientras que los colaboradores presentes aseguraban también querer hacerse con uno de esas participaciones que el día antes se habían extraviado.

