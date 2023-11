Terelu Campos competirá contra Rocío Carrasco en 'Bake Off: famosos al horno', el nuevo concurso de TVE

Terelu Campos confirmada como concursante de 'Bake Off: famosos al horno'.

Terelu Campos continúa su idilio profesional con TVE. Y es que la actual colaboradora de Mañaneros (y tras su paso por el fugaz La plaza de La 1), ahora será concursante de Bake Off: famosos al horno, el formato que en su emisión en Amazon Prime Video se tituló Celebrity Bake Off.

Su nombre ha sido el primero confirmado por parte de la cadena, y tal honor ha tenido lugar en el programa Mañaneros. “Es una aventura que estoy muerta de miedo”, reconocía la presentadora, a la que Jaime Cantizano le decía que a ella le gustaba cocinar. “Mi abuela decía una cosa: buena cocinera, mala repostera. Eso lo tengo muy grabado. Yo espero, abuela, con todo lo que te quiero, quitar eso. Ser buena cocinera y, además, una buena repostera”, exponía la hermana de Carmen Borrego.

Hay que recordar que Terelu ya concursó en otro formato de corte culinario: MasterChef Celebrity 6. Allí demostró que, si bien tiene mano en la cocina, también puede vivir situaciones complicadas, como aquella ocasión en la que sus gafas acabaron en el horno, derretidas. Fue la sexta expulsada, en la temporada en la que Juanma Castaño y Miki Nadal se proclamaron ganadores. No hay que considerar, sin embargo, que esto pueda parecer una ventaja, ya que ambos formatos son muy diferentes, y en el caso de Bake Off: famosos al horno se centra exclusivamente en el mundo de la repostería.

De esta manera, Terelu Campos se enfrentará en el programa a su buena amiga Rocío Carrasco. De momento, TVE no ha confirmado su nombre, pero ya se ha filtrado. La hija de Rocío Jurado ha aparecido de forma reciente en distintos formatos de la cadena pública, como Mañaneros, de Jaime Cantizano, Días de tele, de Julia Otero o LateXou, de Marc Giró.

La presentadora de Celebrity Bake Off será, de nuevo, Paula Vázquez. Y es que ella, junto a Brays Efe, fue la conductora de la competición en su anterior etapa en la plataforma de Amazon. Aunque se trata de una nueva versión Celebrity, realmente el formato Bake Off se vio previamente ya en abierto. Fue en marzo de 2019 cuando Cuatro estrenó Bake Off: El gran pastelero. Presentado por Jesús Vázquez, el talent estaba compuesto por concursantes anónimos. Esta versión sólo tuvo una temporada, dado los discretos datos de audiencia que tuvo.

