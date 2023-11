Santiago Segura frena a Pablo Motos al hablar de cómo usa peluca en sus películas: “Eres una rata”

El cine ha estado muy presente en El Hormiguero este martes. Y es que Santiago Segura, Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella acudieron al programa a promocionar el nuevo largometraje que han filmado, La Navidad en sus manos. Tras hablar un poco de la producción, Pablo Motos lanzaba un dardo a uno de sus invitados. “Santiago, de nuevo he visto que en la película te vuelves a poner peluca”, deslizaba a Segura, al que volvió a preguntar por sus postizos capilares.

“Era un personaje real, tiene pelo”, respondía el cineasta. “¿Es cierto el rumor de que tienes más pelucas que Marujita Díaz?”, cuestionaba a continuación. “No sé cuántas tendría Marujita. Yo debo tener como 6 o 7 en casa”, aclaraba el invitado. “¿Y te las pones a veces los domingos para dormir?”, seguía preguntando Motos, y Segura le respondía que sí, que cuando hace frío.

Sin embargo, el que fuese Torrente frenó ahí al presentador, por centrarse tanto en sus pelucas. “Eres eres una rata del tamaño tuyo, es que además siempre con lo de las pelucas, macho”, lamentaba con humor Santiago, pues, efectivamente, ya le había preguntado por sus postizos y si los usa los domingos en otras visitas anteriores. Motos aseguraba que, simplemente, le fascinan. “Yo no me he metido contigo. No te he dicho ¿has visto la película esta, eh? ¿Eh? Como no somos Tom Cruise ni Will Smith...” le lanzaba el invitado, dejando claro así que el presentador está realizando la entrevista sin haber disfrutado del largometraje.

“Siempre haces lo mismo. Viene alguien importante, ves la película, que te la traducen porque no sabes inglés. Y si viene una película española simpática de amiguetes no”, continuaba el actor. “No es así, muchas sí las veo, pero no puedo verlas todas”, se defendía el presentador, que decía que “lo importante es lo importante, saber detalles de la película y que la gente diga ¡ah!, como que la barba te la pusieron pelo a pelo”.

“No es la barba cutre de los papás de los grandes almacenes, con mis respetos a esas grandes personas, pero que son barbas que se ponen enteras, pum. Esta para que parezca de verdad es pelo a pelo”, relataba. El trabajo se lo ha realizado Miguel Sesé junior, y es algo que le provocó especial ilusión, pues Miguel Sesé senior fue quien hizo el maquillaje de su película Torrente. Un proceso de colocar la barba que se alargaba hasta las dos horas y media diaria.

