La cantera de rostros de Unicorn Content, el otro legado de Ana Rosa Quintana en televisión

En la cultura en general y, en la televisión en particular, siempre han existido y existirán las conocidas como sagas. Y aunque la RAE las describe como un “estirpe familiar” o “una historia de varias generaciones de una familia”, no siempre la definición corresponde literalmente a la realidad. O al menos no en el argot televisivo.

Existe la saga de las Campos, la de los Ozores o los Flores, por ejemplo. Sin embargo, en la pequeña pantalla una saga también puede hacer referencia a aquel talento surgido en un programa en concreto o desde una productora, y que ha popularizado a varios de sus miembros.

Conocemos la saga de las chicas Hermida, con presentadoras tan conocidas como Consuelo Berlanga, Nieves Herrero, Irma Soriano o Mariló Montero. También la de las chicas Un, dos, tres como Silvia Marsó, Paula Vázquez, María Abradelo o Victoria Abril, entre muchas otras. Incluso “los DEC”, los colaboradores que alcanzaron gran popularidad en el extinto programa de corazón de Antena 3. Es decir, Gustavo González, Antonio Montero, Gema López o Chelo García Cortés.

También algunas productoras han visto nacer más de una estrella, algunas aún en ciernes, pero que bien podrían hacer valer el concepto de “saga televisiva”. Y es que, al fin y al cabo, en el día a día de un programa de televisión, como en cualquier otro trabajo, algunos de sus trabajadores llegan a alcanzar altos niveles de amistad y complicidad con otros compañeros, casi como si fueran familia. Y más si éstos encadenan diferentes proyectos en una misma productora.

Tenemos el ejemplo de la cantera de La fábrica de la tele con nombres como Nuria Marín, Nando Escribano, German González, César Toral, Giovanna González o Alexia Rivas. Pero también una de las canteras que más está cobrando especial protagonismo en los últimos tiempos, la de Unicorn Content, sobre todo en Telecinco.

La productora de Xelo Montesinos y Ana Rosa Quintana ha acaparado la casi la totalidad del day time de la cadena, con programas como Vamos a ver, La mirada crítica y TardeAR. Aparte de otros formatos del grupo como Fiesta y Cuatro al día. Y la lista puede seguir agrandándose.

Unicorn Content ha ido creciendo de forma paulatina en los últimos años, sobre todo tras el éxito durante casi dos décadas del imbatible El programa de Ana Rosa. Y, cómo no, también desde que la nueva directiva de Mediaset viera en ella la productora más afín para el modelo de televisión que desean proyectar.

Futuras estrellas de la televisión

Pese a su relativa corta vida -Unicorn Content nació en 2017-, la productora con sede en el paseo de la Castellana de Madrid ya atesora casi una treintena de programas, la mayoría producidos para Telecinco. Pero también otros para Cuatro, CMM TV, Telemadrid o Canal Sur. Aparte, la serie Desaparecidos y varios documentales para otros canales y plataformas como DMAX o Prime Video.

Y también ha visto nacer a rostros que hoy en día forman parte del plantel de presentadores o colaboradores estrella del grupo, sobre todo de Telecinco. Muchos de ellos son periodistas que entraron con poca experiencia y que han ido ascendiendo hasta incluso presentar un programa propio. Patricia Pardo, Beatriz Archidona y Verónica Dulanto son las mejor situadas en la actualidad, pero el listado es aún más amplio.

Las tres formaron parte de El programa de Ana Rosa, verdadera cuna de todos ellos. Pardo había sido reportera en programas de Telecinco como Vuélveme loca, El buscador de historias o Está pasando, pero fue en El programa de Ana Rosa cuando adquirió relevancia como copresentadora del programa junto a Joaquín Prat. Hoy es la sucesora en las mañanas de Ana Rosa Quintana al presentar el programa que le sustituye, Vamos a ver.

Beatriz Archidona es otra de las caras de moda en Telecinco. La catalana, pese a dar sus primeros pasos en la cadena SER, Los 40 o Trece, no fue hasta su incorporación en el programa de las mañanas de Telecinco en 2015 cuando empieza a ser conocida por los espectadores.

Su papel desde plató no pasa desapercibido y, con el salto de Ana Rosa a las tardes, Unicorn la traslada al nuevo programa vespertino para copresentar TardeAR. Sin embargo, su verdadera prueba de fuego será De Viernes, el nuevo programa de Telecinco para la noche de los viernes junto a Santi Acosta, esta vez fuera ya de la productora y como rostro de cadena.

Verónica Dulanto, rostro de entretenimiento en Mediaset

Verónica Dulanto es otra de las caras con mayor proyección en Mediaset. La actual presentadora de Cuatro al día también pasó por otros formatos de Unicorn como El programa de Ana Rosa, El programa de verano o En el punto de mira. Anteriormente trabajó como redactora en Canal 7 y Antena 3 y este año, tras el éxito de 2022, volverá a ser el principal rostro para las galas navideñas de Telecinco. Demostrando así una destacada versatilidad y aunando a la perfección un rostro igualmente válido para la actualidad y para el entretenimiento.

Pero no son los únicos. A lo largo de sus casi veinte años en antena El programa de Ana Rosa y Unicorn Content han promocionado otros rostros de su cantera, incluso cuando Ana Rosa y Xelo Montesinos estaban a los mandos de Cuarzo. Entre ellos, Miguel Ángel Nicolás, Leticia Requejo, Jorge Luque o Adriana Dorronsoro.

Nicolás se hizo popular ya en los años de Sabor a ti. Tras ser todo un clásico de El programa de Ana Rosa, adquirió especial protagonismo en otros formatos de Unicorn como Ya es mediodía y Ya son las ocho. Ahora, ocupa un papel destacado en TardeAR como colaborador, pero también como coordinador.

Pese a su juventud, Leticia Requejo puede presumir de atesorar una enorme trayectoria a sus espaldas. Tras una primera etapa en el grupo Zeta y en GTRES, su salto a El programa de Ana Rosaen 2018 la reafirmó como la auténtica estrella de los photocalls y en toda una experta en crónica social. Actualmente también es otra de las colaboradoras destacadas del programa de las tardes de Telecinco.

Adriana Dorronsoro.

Por su parte, Adriana Dorronsoro ha pasado de ser colaboradora y reportera de El programa de Ana Rosa a ser la presentadora de la parte de la sección de corazón del matinal Vamos a ver. En su currículum encontramos numerosos proyectos en DMAX, Cuatro o laSexta aunque, antes de saltar a Unicorn Content, se dio a conocer en el programa Cazamariposas.

Antes de ocupar un papel relevante en el actual TardeAR, Jorge Luque pasó por formatos de actualidad e investigación como España Directo, Callejeros, Fabricando made in Spain, Frank de la jungla o como presentador del programa infantil Fabriclan, en Clan TV.

Estos y otros nombres ya forman parte de la parrilla diaria de Telecinco. Solo el tiempo dirá si esta cantera de profesionales con el sello Unicorn Content son algunos de los rostros más importantes de la televisión del futuro.

