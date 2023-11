Un creador de ‘Cuéntame’ carga contra los actores que querían decidir sobre sus personajes: “Fueron inquisidores”

El Sindicato de Guionistas de España ALMA ha celebrado este miércoles la jornada Guionistas en Serie, y allí se llevó a cabo una mesa redonda en homenaje a Cuéntame cómo pasó, que finaliza su andadura en televisión este año. Allí estaba uno de sus creadores, Eduardo Ladrón de Guevara; Jacobo Delgado, el actual coordinador de guion; Ignacio del Moral, Sonia Sánchez y Manu Dios, este último, guionista y actor de la ficción, donde interpretaba al personaje de Luis.

“Cuéntame se iba a llamar Nuestro Adiós. Fue rechazada por todas las cadenas durante 8 años, incluida TVE, hasta que ésta compró la serie”, señaló Eduardo Ladrón de Guevara, destacando cómo él mismo se sorprendió con el éxito que tuvo desde el principio. Algo que calificó como muy emocionante.

Ladrón de Guevara, además, explicó que le hubiese gustado que la ficción ambientada en el barrio de San Genaro fuese más crítica con el franquismo y la dictadura, pero que “aún así, conseguimos hacer una serie crítica”, según recoge el sindicato en su web.

['Cristo y Rey' confirma su buena acogida y revalida su liderazgo en Antena 3 frente a 'Cuéntame cómo pasó']

Por otro lado, recordó cómo en los primeros días “casi todo el mundo se llevaba muy bien”, y que no se veían “cuchillos por los platós, luego sí”. Y sobre ese malestar no dudó en señalar a algunos actores que querían modificar sus guiones, según su forma de entender el personaje. En concreto, se mencionó cómo la actriz María Galiana dijo recientemente que tuvo que “leerles la cartilla” al equipo de guion. “Me parece injusto y una falta de respeto hacia nuestro trabajo”, a lo que Jacobo Delgado añadía: “la mejor respuesta a esto es decir que no hay ficción sin guiones, y una serie no aguanta 20 años sin buenas historias”.

En este mismo sentido, detalla cómo “hubo actores con poca educación”, y que en las lecturas de guion “los actores se convirtieron en los grandes inquisidores”, pues querían decidir el rumbo de sus personajes, lo que genera “mucha inseguridad al guionista”.

Uno de los intérpretes que ha señalado es la actriz Irene Visedo, quien en el capítulo “tres o cuatro” sacó de su bolso un guion que ella había escrito. “Ahí me parece que la productora no actuó bien. Fue la primera vez que los actores se subieron a lomos de todo y así nos fue en muchos momentos”, reveló. Eso provocó “un ambiente francamente malo”.

Por su parte, Ignacio del Moral reconoció que fue “espinoso” la primera separación del matrimonio protagonista, y que “Imanol se resistía mucho”. “Esta fusión actor-personaje, que da tan buenos resultados en algunos momentos de la serie, en otras hace que ellos defiendan al personaje como si fueran ellos mismos: 'Yo cómo voy a hacer esto'”, continuaba diciendo, y añadía la dificultad de que “el productor, que está casado con la actriz principal, acaba ganando mucho peso”.

Sigue los temas que te interesan