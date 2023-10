Adela González brilla en ‘Pasapalabra’: la participación que habría sido imposible en Telecinco por 'Sálvame'

Este miércoles, Pasapalabra renovó, tal como hace cada tres días, el cuadro de los famosos que participan como invitados en el formato. Así, Roberto Leal dio la bienvenida al actor Alejo Sauras, a la humorista Sara Escudero y a los presentadores Boris Izaguirre y Adela González. A los tres primeros los hemos visto en varias ocasiones enfrentarse a las pruebas del formato, pero para Adela era la primera vez.

Su presencia no debe resultar demasiado llamativa; Adela pertenece a la casa, a Atresmedia, y en la actualidad es conductora de Más Vale Sábado en laSexta junto a Boris. Sin embargo, si rascamos en la superficie, podemos comprobar que sí hay algo especial en su participación en un formato de estas características. Y es que, en los años que Pasapalabra se emitió en Telecinco, prácticamente nadie relacionado con Sálvame visitaba los concursos diarios en calidad de famosos. Y, antes de saltar a laSexta, a Adela la veíamos en Sálvame, pues fue presentadora desde 2022 hasta su final en junio de 2023.

Y es que Mediaset tenía una protección especial hacia este concurso, que Christian Gálvez condujo entre los años 2007 y 2019, y nunca quiso que se mezclase con los famosos procedentes del universo de Sálvame. Nunca vimos a Jorge Javier Vázquez, María Patiño o Kiko Matamoros decir eso de “pasapalabra”. Tampoco a ningún personaje que pudiera considerarse del universo de corazón, aunque contase con una profesión conocida más allá de las entrevistas o los platós.

No era algo casual. Teleprograma desveló en 2017 que desde Mediaset se consideraba a Pasapalabra un programa “blanco” de la cadena, y por ello no quería que su universo se mezclase con Sálvame. Desde el programa de La Fábrica de la Tele conocían esa especie de veto, y, de ahí que no mencionasen normalmente el nombre de Pasapalabra. Con ironía, utilizaban expresiones como “lo que va después”, a lo sumo.

Siendo justos, sí que hubo algunas personas de Sálvame que sí concursaron con Christian Gálvez, tales como Terelu Campos, Carlota Corredera o Paz Padilla. Sin embargo, nunca se hacía mención al magacín de las tardes; solo hablaban de otros trabajos de la cadena, como pudiera ser el papel de la humorista andaluza en la serie La que se avecina, donde representaba el personaje de La Chusa.

Como decimos, Pasapalabra terminó en 2019 por orden judicial. Entonces Telecinco se sacó de la chistera un nuevo concurso llamado El Tirón, y que se emitía dentro de Sálvame Tomate. Resultaba irónico, o de justicia, que al final un concurso presentado por Christian Gálvez acabase integrado dentro del magacín de La Fábrica de la Tele, a pesar de haber dado de lado a todos sus colaboradores. El Tirón terminó su andadura en marzo de 2020, como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

En diciembre de 2022, Telecinco reestructuró sus tardes. Recortó de forma importante Sálvame, y a las 19:00 horas programó el concurso 25 palabras que, de nuevo, presentaba Christian Gálvez. Y al más puro estilo de Pasapalabra, cada tarde participaban cuatro nuevos famosos… que nunca estuvieron relacionados con Sálvame. Veíamos actores, presentadores, deportistas, pero todos alejados del programa que antaño conducían Jorge Javier Vázquez o Carlota Corredera. La historia se repetía.

Desde que Pasapalabra llegase a Antena 3, el programa parece libre de complejos, y no tienen miedo o vergüenza a que lo señalen con el mundo del corazón, los realities o lo que corresponda. Así, por su plató han pasado famosos como Laura Matamoros, Ares Teixidó, Irene Junquera o ahora Adela González. Porque cuando un formato con fama de blanco hace las cosas bien no hay color rosa que pueda empañar su desarrollo.

