Juan y Medio lanza un dardo a Ana Rosa Quintana por sus audiencias: “¡Arrasamos! Muchas gracias!”

El pasado lunes empezó en Telecinco TardeAR, el nuevo magacín de Ana Rosa Quintana que se emite de 17:00 a 20:00 horas, franja en la que antes se veía Así es la vida y 25 palabras, y previamente, Sálvame. Su llegada generaba mucho interés, pues el espacio pretendía levantar las maltrechas audiencias de Telecinco, que ni siquiera está logrando datos espectaculares con la nueva edición de GH VIP.

En su primera Jornada, TardeAR alcanzó un 11,3% de cuota de pantalla y 905.000 espectadores. Consiguió superar en coincidencia a Y ahora, Sonsoles, pero no pudo ganar a La Promesa, serie de La 1 que duplicó sus emisiones ante el estreno. Desde Telecinco han sacado pecho con una promo que decía que era el programa más visto de la tarde, pero en Canal Sur, Juan y Medio quiso lanzar un pequeño dardo a Quintana desde su programa La tarde, aquí y ahora.

“Público, recuerden que ayer se conmemoraba el fin del mundo para todos los programas de la tele que no fueran X”, decía el presentador, en la entrega vista este martes. “Pues no fue así, ¡arrasamos! ¡Muchas gracias, a aplaudir y a bailar!”, finalizaba, dando a entender que Quintana no había mermado las audiencias de su formato, que copresenta con Eva Ruiz. El día anterior, el espacio había cumplido las 3.500 tardes en antena.

['TardeAR' baja en su segundo día y pierde ante Sonsoles Ónega; 'GH VIP' cae por debajo del millón]

Como ya analizamos en estas páginas, ni TardeAR, ni La Promesa, ni Y ahora, Sonsoles han coincidido plenamente en horario. La 1 venció con el doble episodio de La Promesa en su franja; el primero logró un 12,4% de share y 1.165.000 espectadores; pero con el segundo, el que se enfrentaba a Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega, su cuota ascendió al 13,6% con 1.142.000 seguidores, 2,3 puntos más de share y 237.000 televidentes más.

Estos mismos datos fueron tomados con humor ese mismo martes desde TardeAR. Allí han instaurado una ‘Fila Zero’ donde personas cercanas a Ana Rosa le dan su opinión sobre el programa. La corresponsal Rosa Conde quiso felicitar a Quintana, diciéndole: “Enhorabuena por los grandes datos del estreno de ayer”. Y el sobrino de Ana Rosa, desde la citada fila, calificó a Rosa como “una cachonda” por la felicitación. “Pero si fuimos bien, podíamos haber ido mejor...”, se defendía la presentadora, pero su sobrino insistía: Bastante, bastante, pero no como para dar las felicidades. Habrá que ver cómo son sus novios porque si da las felicidades por esto...”.

El #zasca de #JuanyMedio a #AnaRosa “ Ayer era el fin del mundo para todos los programas menos para X y resulta que fuimos líderes de audiencias” pic.twitter.com/BiTVzSRu3v — TVMASPI (@sebas_maspons) September 19, 2023

Sigue los temas que te interesan