David Broncano destroza a Melendi en su visita a 'La Resistencia': "Deja la música y pide perdón a las víctimas"

Melendi ha vivido una entrevista salvaje con David Broncano. El cantante asturiano acudió a La Resistencia para presentar tanto su gira 20 años sin noticias, con la que celebra el 20 aniversario de su álbum debut Sin noticias de Holanda, como su nuevo disco, de título homónimo. El presentador gallego aceptó una extraña petición del artista: una entrevista sin filtros en la que fuese a saco. El comunicador, por supuesto, se tomó muy en serio su función.

Los tiritos contra Melendi comenzaron ya en su presentación, dado que el programa optó por realizar la entrevista en una especie de sala de máquinas semejante a la de un almacén. Un programa que prescindió del público, solamente contó con la presencia de Broncano y de Grison y Ricardo Castella, los cuales ayudaron al gallego a darle más caña al cantante si cupiese. “Es nuestra Taylor Swift si Taylor Swift fuese un señor asturiano que no ha hecho un tema bueno en su puta vida”, decía Broncano a la hora de introducir al cantante, a quien hizo firma un documento para evitar posibles 'problemas' por lo que estaba por venir.

El cantante entraba entre risas y Broncano no dudó en llamarle por su nombre de pila, Ramón, para hacer una referencia a la mítica banda The Ramones. “Se murieron todos los Ramones y tú sigues aquí. ¿Crees que te queda mucho?”, le preguntó el presentador al cantante. Melendi, entre risas, le respondió que tenía “la esperanza de que sí”. El conductor pasó entonces a hablar de la labor que ha tenido el asturiano como coach en La Voz, dado que está confirmado su regreso para 2024 en la versión Kids.

“¿Tú con qué cara le dices a alguien que no vale para la música?”, le preguntó Broncano, provocando una carcajada al artista, quien no dudó replicarle para comentarle que estaba “diciendo cosas” que ya sabía de antes. Las pullas y las bromas fueron a más. Dado que Melendi celebra sus 20 años triunfando en la música, Broncano expresó su sorpresa de que haya llegado tan lejos. “Tendrás que reconocer que no hay nadie en este mundo que ha hecho más con menos”, dijo, provocando más risas.

Melendi y David Broncano en 'La Resistencia'.

Melendi entró de lleno en el juego, lanzándole también pullas al presentador. “Que me hables tú de madurar, con la línea editorial que tienes... manda cojones. Ojalá llegues a la edad que aparentas”, le dijo al gallego con la misma guasa con la que el presentador le lanzaba sus preguntas.

Por supuesto, Melendi aprovechó para recordar que el motivo de que fuese a La Resistencia es sólo para promocionar su gira y su nuevo álbum de estudio. “El disco sale en noviembre y yo ya he cumplido con la promoción dejándome penetrar por ti aquí”, le dijo al gallego al final de la entrevista. Broncano no dudó en terminarla lanzándole otra pulla. “Esperamos que Melendi deje la música y pida perdón a las víctimas”, respondió a modo de despedida.

Evidentemente, tanto las crueles preguntas como todas las respuestas se hicieron en tono de buen rollo, recordando que la entrevista era una gran broma con la que Melendi demostró tener muy buena habilidad para responder a cada pulla.

