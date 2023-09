Alba Redondo pasa por 'La Resistencia' y su novia cuenta la anécdota del cuadro

'La Resistencia', el programa de humor de David Broncano en Movistar Plus+, arrancaba este lunes su séptima temporada con la futbolista albaceteña Alba Redondo como primera invitada.

La flamante campeona del mundo con la Selección Española y pichichi de las ligas europeas la pasada temporada gracias a los 28 goles que anotó en la Liga F con su equipo, el Levante, entró al plató tocando el bombo para celebrar con el público la victoria en el Mundial de Nueva Zelanda y Australia.

Un triunfo histórico que no se ha visto ensombrecido por el polémico beso en la boca del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a la delantera Jenni Hermoso. Un espinoso asunto que Alba no quiso dejar pasar.

"Se ha empañado muchísimo nuestro mérito. Siempre hemos ido de la mano todas las compañeras, apoyando a Jenni al 100 %. Esto es algo que no puede volver a ocurrir nunca más. Estamos trabajando para que esto no vuelva a suceder nunca más", dijo la jugadora castellano-manchega a Broncano, que llegó a decir de Rubiales tras su reciente dimisión: "Ya se ha ido, ya no molesta".

Pero la entrevista, como es habitual en 'La Resistencia', transcurrió por un camino mucho más amable y divertido. Pese a la insistencia de Broncano en conocer si Alba se había "flipado" por sus últimos logros deportivos y por estar nominada al Balón de Oro, la albaceteña dio muestra una y otra vez de su gran humildad.

"No, no, no. Flipada para nada. Además, la gente que me conoce sabe perfectamente que no. Nada, nada, nada. Ni un poquito. Es que no me sale", aseguró la delantera, que incluso felicitó a sus compañeras del Levante por haberle permitido ser pichichi europea: "Me lo hacen bastante fácil. El balón tiene que llegar. No me cojo yo el balón y me regateo a todo el equipo contrario".

"Ha sido la temporada que más he disfrutado, que mejor he estado físicamente y que a nivel mental ha sido brutal", añadió Alba Redondo antes de contarle a Broncano que Tamara, su psicóloga, estaba allí mismo, en uno de los palcos del teatro donde se graba 'La Resistencia'.

La psicóloga y su novia

"Yo sí que me he flipado. Me he visto aquí y he dicho 'voy a hacer como la reina'", aseguró con gracia Tamara micrófono en mano después de ser presentada y saludar a los presentes desde las alturas moviendo la mano con estilo monárquico.

Aunque la psicóloga confirmó que Alba, efectivamente, "no se flipa" y "tiene los pies en el suelo", la novia de la futbolista, Cristina, que también estaba en el mismo palco de invitados, quiso intervenir para matizar esta cuestión.

"Fliparse, no... pero está pesadita. Y no tiene una piscina con su cara, pero un cuadro así me ha plantado en casa. Con su cara", aseguró haciendo un gesto con las manos para evidenciar las dimensiones del póster que Alba ha emarcado para recordar por los tiempos de los tiempos que es campeona del mundo.

