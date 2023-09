1.365 días sin 'Gran Hermano VIP': ¿Conseguirá volver a atrapar a la audiencia este esperado regreso?

El 19 de diciembre de 2019, se despidió por todo lo alto la séptima edición de Gran Hermano VIP. Con un 38,5% de cuota y 4.231.000 espectadores, vieron cómo Adara Molinero se erigía como la 'reina de los realities' frente a Alba Carrillo, quien dejaba a Mila Ximénez como tercera finalista de una temporada que sigue ostentando la que mejor share ha logrado a lo largo de toda su emisión. 1.365 días después, Telecinco busca repetir la hazaña.

1.365 días después o, lo que es lo mismo: este 14 de septiembre, vuelve el rey de los realities, aquel formato que hizo historia y fue la base de lo que ahora se conoce como un género a parte. Promocionado como la gran vuelta del programa que hizo historia, toca decir que no ha habido un regreso más calculado que el de GH VIP. Y es que ese lapso de tiempo, de casi cuatro años, ha venido por un asunto muy concreto: el caso Carlota.

El caso Carlota fue el detonante de que se paralizase la versión con participantes anónimos del formato producido por Zeppelin TV, la cual era la original que debutó allá por el 23 de abril de 2000 y que logró tener 18 ediciones hasta que en la temporada GH Revolution, emitida en 2017, se produjo un horrible suceso: los abusos sexuales que sufrió Carlota Prado, una de las concursantes de la décimo octava temporada por parte de José María López, quien era su pareja en la casa.

El caso Carlota

Todo sucedió en una fiesta en la que se les facilitó alcohol a los concursantes, algo habitual cuando se producía una celebración. Dado que los participantes del reality habían perdido la prueba semanal, disponían de muy poca comida en la casa. En la madrugada del 4 de noviembre suceden los abusos, lo que provoca que la dirección de GH Revolution expulsase a José María y que Carlota saliese de la casa. Aquellos espectadores que seguían el programa en el canal 24 horas, descubrieron que había horas de la madrugada que faltaban y fue cuando comenzaron a surgir preguntas en las redes.

El abuso sexual fue denunciado horas después por parte de uno de los miembros del equipo del reality, en una comisaría de la Guardia Civil. El mismo 4 de noviembre, las redes sociales de GH lanzan un breve comunicado en el que revelan que José María fue expulsado "por lo que se considera una conducta intolerable". También se informaba que Prado había abandonado la casa, aunque no como expulsada. "Ha sido invitada a abandonar momentáneamente, y fuera de la casa está recibiendo información. Ha sido invitada a estar fuera, a que piense, pero no ha sido expulsada", declaraba Jorge Javier Vázquez en el magacín Viva la vida el 5 de noviembre de 2017, un día después de denunciarse los hechos. El día 6, Gran Hermano lanza otro comunicado en el que aclara que Carlota Prado no había sido expulsada.

José María López y Carlota Prado en 'GH Revolution'.

Fue también el 6 de noviembre cuando El Confidencial revelaba que la Guardia Civil estaba investigando el abuso sexual perpetrado dentro de la casa. A pesar de que se intentase de que no trascendiese a los medios de comunicación, la revelación de lo sucedido obligó a Mediaset España a lanzar un comunicado. El caso sigue su curso y, tras darse una información errónea sobre la investigación, la víctima volvía a entrar en la casa.

Prado fue expulsada el 23 de noviembre de 2017 por la audiencia. Durante su reingreso como en la entrevista posterior a su expulsión, no se abordaron los abusos sexuales. En el debate del reality, emitido el domingo 27 de noviembre, Prado intentó que se hablase del tema, cosa que se evitó. El 7 de diciembre de ese año, Prado decide denunciar a López por violación.

Esto fuerza a que Telecinco adelante el final de GH Revolution, que tuvo de ganador a Hugo Sierra. Los hechos provocaron que Mediaset optase por no realizar ninguna edición con anónimos más, manteniéndose el formato VIP y creando uno llamado GH Dúo. A pesar de que la marca Gran Hermano había quedado manchada por el caso, esto no parece afectar a los 'spin-offs' del reality.

Concursantes de la séptima edición de 'GH VIP' en 2019.

2019, el escándalo afecta a GH VIP y GH Dúo

Sin embargo, el 30 de julio de 2019, Prado rompe su silencio en su cuenta de Instagram para narrar lo que sufrió en la casa. El 5 de septiembre, apenas seis días antes del inicio de emisión de GH VIP 7, la exconcursante concedió su primera entrevista. Un mes después, se hizo público el auto de la juez y fue en noviembre de 2019 cuando se publicó un fragmento del vídeo en el que se muestra a Prado en el confesionario y en cómo se le enseñan las imágenes del delito. Esta situación le provoca angustia y es un momento en el que carece de asistencia psicológica. Las imágenes fueron también publicadas por El Confidencial, con el permiso de la perjudicada.

El escándalo se desata, la noticia saltó a medios de comunicación de cadenas rivales, la cadena pública, incluso a medios internacionales y se desató un boicot publicitario. A pesar de los grandes datos de audiencia de la edición VIP, la marca Gran Hermano queda profundamente marcada por el caso. Prado revela un acuerdo de 25.000 euros por parte del formato a cambio de apoyo y silencio respecto a lo sucedido. El asunto, ya judicializado, inicia su apertura el 13 de febrero de 2020.

Carlota Prado en 'GH Revolution'.

Llega la condena

Desde entonces, la marca Gran Hermano permaneció desterrada de la programación de Telecinco. Han sido 1.365 días de ausencia. Su regreso ha podido realizarse gracias a la sentencia lanzada en abril de este 2023, cuando la juez de lo Penal número 18 de Madrid condenó a José María López, exconcursante del reality show, a 15 meses de prisión por un delito de abusos sexuales contra Carlota Prado mientras ambos estaban en la famosa casa de Guadalix el 4 de noviembre de 2017.

La sentencia también condenó a la productora del programa emitido en Telecinco, Zeppelin TV, como responsable civil subsidiario. López debía pagar 6.000 euros a la víctima y la productora otros 1.000 por enseñarle el vídeo a la joven donde se veían los abusos.

Además, a José María López se le añadió una condena de cuatro años de orden de alejamiento e incomunicación con la víctima, la que era su pareja en el momento del abuso. La sentencia podía ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid. Es una condena por violencia machista realizada en el programa.

Nuevos protocolos y códigos éticos permiten el regreso de GH

Con la sentencia ya en mano, Mediaset (la cual cabe recordar que no sido condenada por este asunto) ha esperado un tiempo prudente para resucitar el formato. Además, lo hace con la marca VIP, la cual está menos afectada. Por otro lado, en este lapso de tiempo, tanto a la cadena como a la productora les ha servido para reforzar sus protocolos y crear también nuevos códigos.

Ya en plena polémica tras filtrarse el vídeo de Carlota en el que se le mostraba el abuso sexual, Zeppelin lanzó un comunicado en el que se comprometía a revisar sus protocolos y reforzar "sus equipos en Gran Hermano para afrontar posibles situaciones de vulneración de derechos".

Asimismo, Mediaset España ha actualizado su Código Ético para incluir un protocolo de actuación que está siendo ya aplicado a sus programas de telerrealidad. De esta forma, la compañía busca velar por la seguridad, el bienestar y la convivencia de los participantes.

"Mediaset España ha actualizado su Código Ético para incluir un Protocolo de Actuación aplicable a programas de telerrealidad, que conllevan aislamiento y convivencia grupal durante prolongados periodos de tiempo y que, en algunos casos, se desarrollan en entornos complejos. Este documento contiene principios de obligado cumplimiento encaminados a regular la convivencia de los participantes y preservar y garantizar su salud y bienestar", explicó la cadena mediante un comunicado.

Fede, Ylenia y Belén Esteban en 'GH VIP'

Se trata de diez normas básicas que están divididas en tres secciones, la selección de los participantes, el establecimiento de entornos seguros y la prevención de comportamientos prohibidos y reprobables. El nuevo protocolo señala que la lista final de los participantes o concursantes "deberá ser aprobada expresamente por Mediaset, que tendrá capacidad de veto, sometiendo a los perfiles a un "análisis de riesgo" que incluye "un examen médico (físico y psicológico)". "Serán descartados todos aquellos aspirantes con antecedentes acreditados de violencia de cualquier índole en los cinco años anteriores al proceso de selección", señala el nuevo código ético.

El protocolo asegura también que la productora encargada "se compromete a adoptar todas las medidas que sean necesarias y suficientes para garantizar la seguridad y bienestar" de los participantes. Eso incluye ofrecer "una asistencia adecuada a las necesidades individuales de cada uno de ellos, además de asistencia médica y psicológica cuando así lo requieran o cuando, a juicio de la productora, ésta resulte necesaria o conveniente".

No obstante, el procolo impone que la productora "evitará permanentemente que los concursantes se vean expuestos a cualquier tipo de riesgo excesivo o no debidamente controlado". Entre los comportamientos prohibidos y que deben ser impedidos están "el acoso o abuso sexual, el bullying, la discriminación por razón de género, raza nacionalidad, creencia o religión, el consumo de drogas, la violencia física o verbal, el consumo inmoderado de alcohol y la utilización de imágenes de los participantes bajo la influencia de éste".

Además, el protocolo impone que las productoras cuenten con un "equipo humano suficiente en número y preparación", que esté dividido en dos turnos y que cuenta con una "infraestructura tecnológica" suficiente. Además, se anuncia que Mediaset contará con "un canal de denuncias, totalmente anónimo".

Adara ganando la séptima edición 'GH VIP' en 2019.

¿Volverá a conquistar al público la vida en directo?

Aunque se vio como toda una declaración de principios y como una manera abonar el regreso de Gran Hermano; este tipo de protocolos y códigos éticos y el hecho de que se hayan revelado públicamente ofrecen todo un acto de compromiso para que la marca regrese y lo haga alejada de polémicas.

De ahí, que su vuelta esté causando tanta expectación. Lo hace desde diferentes ámbitos, tanto de aquellos que echaban de menos el formato (por algo es considerado la piedra angular de los realities); como también para ver cómo el sello GH se recupera de la polémica. También está la curiosidad por ver cómo se desarrolla este formato clásico en la realidad actual, pues cuatro años sin emitirse dejan la incógnita de si las mecánicas propias de GH son acogidas por el público. Asimismo, la cadena ha jugado al continuo despiste respecto a quiénes serán los concursantes de esta edición, aumentando así también el hype.

No puede olvidarse que cuatro años de ausencia en la realidad televisiva es un tiempo considerable. Así como hay formatos cuyo nostálgico regreso ha sido más que bien recibido, el caso del Grand Prix este verano es el más representativo; también están los revivals de formatos de éxito que no han conseguido encontrar la misma complicidad con el público, como le ha sucedido a Password o la etapa de Me resbala en Telecinco.

De ahí, que este regreso sea tan esperado. Es ya 14 de septiembre, la casa de Guadalix de la Sierra reabre sus puertas, se revelarán quiénes son los aspirantes a suceder a Adara Molinero y se verá cómo será Marta Flich como heredera de un puesto que han tenido Mercedes Milá, Jesús Vázquez, Jordi González y Jorge Javier Vázquez. Por supuesto, una vez más, será el público, el que decida si la vida en directo tiene encaje en la televisión actual.

