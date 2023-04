Las mayores polémicas de Gran Hermano: del maltrato de 'El Yoyas' al abuso sexual de José María López

Casi cinco años después del escándalo de Gran Hermano, por fin se ha dictado sentencia. La jueza de lo Penal número 18 de Madrid ha condenado a José María López, exconcursante del reality show, a 15 meses de prisión por un delito de abusos sexuales contra Carlota Prado mientras ambos estaban en la famosa casa de Guadalix el 4 de noviembre de 2017.

La sentencia también condena a la productora del programa emitido en Telecinco, Zeppelin TV, como responsable civil subsidiario. López deberá pagar 6.000 euros a la víctima y la productora otros 1.000 por enseñarle el vídeo a la joven donde se veían los abusos.

"No tuve la percepción de que estuviera inconsciente", alegó el ahora condenado ante el fiscal, con quien se negó a pactar. El auto señala que "los movimientos lúbricos del condenado continuaron varios minutos más, hasta que la víctima se destapó la cara y un brazo y se dejó ver su estado inerte, lo que motivó la intervención de uno de los miembros del programa encargado del visionado de la grabación, momento en el que cesó la situación. Carlota P., en ese momento vomitó y se mostró completamente aturdida".

Así, sentencian que "es imposible no concluir que fue utilizada por el acusado como un objeto para satisfacer a modo de juguete sexual, sin que haya la menor sombra de consentimiento y, consecuentemente, de libertad de su parte en lo acontecido".

[Hablamos con el abogado de José María López (caso Carlota): "Mediáticamente estamos condenados"]

Además, a José María López se le añade una condena de cuatro años de orden de alejamiento e incomunicación con la víctima, la que era su pareja en el momento del abuso. La sentencia puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid. Es una condena por violencia machista realizada en el programa, pero no la primera.

Según ha podido saber 20 minutos, Carlota ya ha emprendido acciones legales contra los trabajadores que estaban en GH durante la noche que ocurrió el abuso sexual por "omisión de socorro".

Primer caso de violencia machista en GH: El Yoyas

El primer caso de violencia, y el más resonado, fue en 2001, segunda edición de Gran Hermano. Fue realizado por Carlos Navarro, alias El Yoyas. El programa decidió expulsarle por el agresivo comportamiento con su pareja, Fayna Bethencourt, a la que conoció en el concurso. El Yoyas llegó a empujarla e incluso a tirarla del pelo. "Te estoy pegando de cachondeo", le dijo, a lo que ella respondió: "¡Si casi me partes la oreja!".

Pese a la expulsión del reality, Fayna continuó con él. Y lo que ya comenzó siendo una historia de maltrato, continuó hasta el final. "Me apretó tanto la mano que se me saltaron las lágrimas. Esa fue la primera vez que me hizo daño físicamente... El daño psicológico ya había empezado y no me había dado cuenta", confesó Fayna en una entrevista con A la que salta.

El maltrato psicológico iba en aumento, y empezó el físico. "Empujones, pisotones, patadas, golpes... Los golpes no son lo peor, sino el miedo que pasas mientras te están agrediendo y piensas que no va a parar", señala la actual exmujer de El Yoyas.

'El Yoyas' y Fayna durante Gran Hermano.

Tuvieron dos hijos, y Fayna dijo basta. O lo intentó. Pero eso lo empeoró todo. Después de 16 años de relación, la pesadilla en la que vivía la canaria terminó.

En 2020, El Yoyas fue condenado en firme por el Juzgado de lo Penal Número 5 de Las Palmas de Gran Canaria a cinco años y ocho meses de prisión por un delito de maltrato habitual, cuatro delitos de lesiones, un delito leve de amenazas y un delito leve de vejaciones contra su exmujer y sus dos hijos, de 13 y 10 años. También tiene una orden de alejamiento hacia ellos y se le ha retirado la patria potestad durante cuatro años. Debe indemnizar a Fayna con 12.000 euros.

El exconcursante se fugó, sigue en busca y captura y se desconoce su paradero. Solicitó a la Fiscalía una revisión de su pena, pero fue rechazada. La última pista de este caso fue dada por El Mundo, medio que lanzó una entrevista con El Yoyas en diciembre del año pasado bastante criticada por ayudar a un maltratador, quien aseguró que le habían condenado "sin una sola prueba, ni un parte médico ni una denuncia previa".

Los casos más polémicos de violencia en GH

Otra de las muchas escenas de violencia que se observaron en el programa llegó en 2009 con Gonzalo Rodríguez. "Estoy dejando de fumar y estoy muy nervioso Pilarita. Entonces no me toques los huevos, ¿vale?". Esa fue la polémica frase que desató la expulsión del concursante antes de empujar una silla y dar a su compañera de concurso.

Esa misma edición hubo otra expulsión: la de Indhira, quien soltó la siguiente frase a una de las participantes por sentir celos: "Zorra, te lo dedico para cuando me veas por la tele". También le lanzó un vaso de agua con hielo a otra concursante

En 2010, y con la edición especial, Gran Hermano El Reencuentro, fueron dos los expulsados por tener unos comportamientos bastante agresivos: Arturo Requejo y Bea "La legionaria", quien afirmó que iba a "reventar a la pedazo de zorra" de Melania, otra concursante.

Y lo mismo ocurrió en 2011, cuando la pareja Chari y Rubén tuvieron que ser expulsados por una fuerte pelea, en la que llegaron incluso a las manos.

También en Gran Hermano 14, año 2013, la joven de 28 años Argi Gastaka soltó: "Yo solo he ido a la manifestación para que vuelva ETA". Aunque después lamentó el comentario y sostuvo que se trataba de "una broma", el programa anunció su expulsión.

Argi Gantaska.

En la misma edición se criticaron otros comportamientos como el de Gonzalo Montoya y su hermano, después concursante de La isla de las Tentaciones. "Eres una payasa", "solo te gusta ronear y nadie te quiere" y "aquí dentro eres mi cáncer", fueron solo algunas de las frases que el sevillano espetó.

2015 no iba a ser menos y también se saldó una expulsión: la de Los Chunguitos. El comentario en el que hacían referencia a la preferencia de tener "Un hijo deforme o con una enfermedad, antes que maricón", aseguró su regreso a casa.

Otro de los enfrentamientos más criticados del programa fue en GH VIP 6, de 2018, cuando el actor y humorista español Ángel Garó estalló y le gritó a Miriam Saavedra, actriz peruana: "Siempre terminas siendo la guinda del pastel. Zorra. ¡Vete a Perú, mamarracha!".

El último Gran Hermano que apareció en la parrilla televisiva fue GH VIP fue en 2019 y la ganadora fue Adara Molinero.

Protocolo contra abusos sexuales de GH

En 2020, el programa creó un protocolo para evitar las agresiones sexuales como la de Carlota Prado. "Tras el presunto abuso sexual que tuvo lugar en GH Revolution de 2017, todavía pendiente de resolución judicial, Zeppelin ha realizado una reflexión honesta y constructiva para proponer mejoras sobre las situaciones vividas y compartir con la industria los aprendizajes extraídos. El objetivo de Zeppelin es reforzar su política de tolerancia cero ante situaciones de abuso sexual, así como asegurar la creación de entornos seguros que garanticen el respeto y la seguridad de todos los concursantes", anunció la productora Zeppelin.

El documento resalta tres vías de acción: antes del programa, durante y después. Antes del programa, destaca la formación "sobre igualdad, género, sexismo, machismo y violencia de género". Durante el programa se expone que, si ocurriera un abuso sexual, se debería contar cuanto antes y que "no se debe abordar el hecho como un problema para la organización". Y después, se comprometen a ofrecer ayuda psicológica a la víctima.

[Ismael Beiro, de 'Gran Hermano' a candidato a la alcaldía de Cádiz: "El poder a mí no me va a corromper"]

Comienzos y audiencia de Gran Hermano

En las 18 ediciones de Gran Hermano ha pasado de todo. El reality ya hipnotizó el 23 de abril de 2000, día del estreno. Desde entonces, GH copó la prensa rosa y la televisión española. Hasta el 14 de diciembre de 2017, última emisión del programa, han pasado por la popular Guadalix 18 temporadas y 18 ganadores. El primero fue Ismael Beiro, el último Hugo Sierra.

Pese a que las muchas bofetadas, peleas y maltratos que han surgido en el concurso no han frenado su éxito, sí consiguieron reducir su audiencia. La primera edición alcanzó los 7,8 millones de espectadores. La última, menos de 1,5 millones —aunque también podría deberse al auge de las plataformas de streaming—.

Sigue los temas que te interesan