Carlos Navarro 'El Yoyas', en busca y captura: no se presenta en el juzgado para ingresar en prisión

Carlos Navarro (46 años), uno de los concursantes más polémicos y denostados de Gran Hermano, se encuentra en busca y captura después de no presentarse en el Juzgado de Paz de Vilanova del Camí para su ingreso en prisión. La fecha en la que tenía que hacerlo fue el pasado 14 de noviembre, pero ni apareció ni se sabe nada de su paradero en el momento de escribir esta noticia.

'El Yoyas', como se le conoce desde su paso por el citado reality de Mediaset, fue condenado a cinco años y ocho meses de cárcel como culpable de varios delitos de malos tratos y lesiones contra su exmujer y madre de sus hijos, Fayna Bethencourt (44). El 20 de abril de 2021, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ratificaba la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal Número 5 de Las Palmas de Gran Canaria con este veredicto firme.

Sólo quedaba este trámite para que el condenado ingresara en la cárcel, pero de momento no ha podido ser porque no ha cumplido con el requerimiento legal. Según publica el portal Outdoor, se ha dictado esta orden de busca y captura que estará vigente hasta el 3 de febrero de 2027. Llegada la fecha, las Fuerzas de Seguridad del Estado lo buscarán para trasladarlo a prisión si durante este periodo de tiempo no se ha presentado voluntariamente o se le hubiera localizado.

Carlos Navarro y Fayna, en una imagen de archivo.

Aunque ha confesado que se considera afortunada de vivir tan lejos de 'El Yoyas', esta noticia tiene algo intranquila a Fayna, la que fuera su pareja durante 15 años y quien ahora hace su vida en su Canarias natal con sus dos hijos y su nueva pareja. "Que haya que coger un avión y que haya aeropuertos y muchos kilómetros de por medio da tranquilidad, pero no puedo dejar de pensar en las mujeres que, por desgracia, tienen a esa persona al lado. Yo sigo confiando en la justicia y lo único que espero es que lo encuentren ya y estaré más tranquila".

La también exconcursante de GH, donde conoció a 'El Yoyas' y donde empezó su relación sentimental, ha contado públicamente en varias ocasiones el infierno que vivió a su lado soportando vejaciones y agresiones físicas. "Me agredía en lugares que no se veían a simple vista. Hay muchas mujeres que saben de lo que estoy hablando. He tenido miedo de morir, esta persona es la única persona a la que he tenido miedo. Y he temido por mi vida. Cuando te está agrediendo y sabes que no te va a soltar…. Tuve mucha suerte", contaba ante las cámaras de Sálvame en 2021 poco después de conocer la sentencia contra Carlos.

El catalán fue condenado como autor de siete delitos, seis de ellos contra Fayna y sus dos hijos, menores de edad, de maltrato continuado en el ámbito familiar y otro sobre la nueva pareja de la canaria. Condena que aún no ha empezado a cumplir.

