Cronología del caso Carlota Prado: la fecha del juicio y sus nuevos mensajes cargando contra todos

El caso de Carlota Prado (29 años), la mujer malagueña de la que un compañero abusó, presuntamente, mientras participaban en el programa Gran Hermano, vuelve a ser actualidad. Tras un tiempo de silencio, la exconcursante del reality ha roto su silencio y se ha creado una nueva cuenta de Twitter donde ha disparado contra todos.

Entre algunos de los mensajes que ha lanzado en sus redes, Prado confirma la fecha del juicio en el que se verá las caras con José María López (29), la persona que supuestamente abusó de ella mientras estaba inconsciente en la cama tras una noche de fiesta.

"1. Esta es la segunda cuenta oficial de Carlota Prado Alonso. El próximo 8 de febrero dará comienzo del juicio esperado. Sé perfectamente cómo funciona esta escoria barata, así que voy a cubrirme en salud diciendo algunas cosas que son ciertas sobre mi persona", empieza.

José María López y Carlota Prado en 'GH Revolution'.

En el resto de tuits, Carlota Prado ataca a medios de comunicación, presentadores, colaboradores, periodistas independientes, a sus propios compañeros de edición -a los que acusa de no haber salido en su defensa- y a toda la organización de la productora Zeppelin TV.

Por si hubiera necesidad de aclarar, la joven se ha apresurado en dejar patente que ella nunca ha cometido ningún delito o que jamás ha ejercido la prostitución. "No he sido narco, ni he trabajado para ninguna mafia. Nunca me he prostituido. Nunca he sido drogodependiente. Nunca he matado a nadie. Nunca le he pegado a mi padre", expresa.

Por otra parte, Carlota apela al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (49), a quien reprocha no haberse manifestado nunca en relación a su situación y, en este sentido, no duda en enaltecer al partido político Vox. Según ella, "el único que se ha pronunciado sobre mi caso".

De cara al juicio que tendrá lugar en apenas dos semanas, EL ESPAÑOL realiza la cronología de los hechos en relación al caso Carlota Prado, que terminó dinamitando con el formato de Gran Hermano, tal y como lo conocíamos desde su nacimiento en el año 2000.

Los hechos

1. Noviembre de 2017

Todo sucedió en la madrugada del 4 de noviembre de 2017. GH Revolution, la decimoctava edición del reality más exitoso de Telecinco, había comenzado pocas semanas antes y, efectivamente, se desató lo que prometieron al modificar el nombre del programa, aunque jamás lo hubieran querido así: una revolución.

Ese día, la dirección del programa organizó una fiesta en la que facilitaron bebidas alcohólicas a los concursantes que, tras haber perdido la prueba semanal, apenas contaban con comida.

Avanzada la noche, Carlota Prado, que se encontraba en claro estado de embriaguez, fue llevada por su entonces pareja, José María, a la habitación donde, según consta en la acusación de la fiscalía, "estaba completamente inconsciente en la cama".

Carlota Prado vio las imágenes de su supuesta violación en el confesionario, sola y mientras la grababan. Mediaset

Ahí, él abusó presuntamente de ella bajo las mantas. Una escena que fue grabada y visionada por el equipo responsable de vigilar a los grandes hermanos durante la noche. A la mañana siguiente, la organización llamó al murciano al confesionario y lo expulsó "por una conducta intolerable".

A continuación, la productora presentó una denuncia en la comandancia de la Guardia Civil del municipio madrileño de Colmenar Viejo. Posteriormente, convocaron a Carlota Prado para relatarle lo ocurrido y le mostraron las imágenes en las que aparecía ella misma siendo, presuntamente, víctima de un abuso sexual. Ella también denunció.

2. Diciembre de 2019

En diciembre de 2019, la Fiscalía de Madrid presentó un escrito pidiendo dos años y seis meses de prisión a José María López por el supuesto delito de abuso sexual. Además de la pena de cárcel, el fiscal reclamó que el acusado fuera condenado a pagar 6.000 euros por los daños morales causados a la víctima. Y la cantidad de otros 6.000 euros a la productora Zeppelin responderá exclusivamente por la exhibición de las imágenes grabadas.

3. Febrero de 2020

Carlota Prado en una imagen de sus redes sociales.

La acusación particular -los abogados de Prado- solicitaron a José María López la imposición de una pena de siete años de cárcel, según publicó El Confidencial. Además, también pidieron la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena, así como la prohibición de comunicarse y aproximarse a Carlota Prado, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro en que esta se encuentre a una distancia inferior a 500 metros, por un tiempo de siete años.

En cuanto a la responsabilidad civil, se pidió al acusado la cantidad de 100.000 euros en concepto de daño moral y a la productora Zeppelin Televisión, una indemnización con una cantidad de otros 100.000 euros adicionales.

4. Febrero 2022

Efectivamente, como ha informado Carlota Prado y tal y como ha podido confirmar este periódico, tras un tiempo en stand by a causa de la pandemia de coronavirus, el Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid celebrará el próximo febrero, los días 8 y 10, el juicio contra José María López Pérez, exconcursante de GH por la presunta comisión de un delito de abusos sexuales dentro de la casa de Guadalix de la Sierra.

