Susi Caramelo, a Jorge Javier: “Eso es cagarse en Telecinco y no lo que hiciste tú cuando cancelaron ‘Sálvame’”

El cantante Prince Royce fue el gran invitado de este miércoles en Cuentos chinos, y así, junto a Jorge Javier Vázquez, interactuó con algunos de los colaboradores del programa, los llamados cuentistas. Tras el turno de la mascota Jing Jing le tocó el turno a Susi Caramelo, a quien ya habíamos visto el pasado lunes en una sección llamada Susi a domicilio, en la que visitará la casa de personajes famosos.

En esta ocasión, Susi quiso explicar que no siempre estará en los domicilios de las celebridades, y así, en este nuevo formato de La Fábrica de la Tele también la veremos en la sección llamada Muy intelesante. Un chiste sobre una mala pronunciación de “muy interesante” al que Royce reaccionó con humor. “Quiero aclarar algo. Yo no sé quién es quien se encarga de poner el título a las secciones, pero te mando un abrazo, porque debe hacerlo todo de prisa, el pobre”, expresaba Susi.

Uno de los vídeos con los que deleitó a Jorge, Prince y al resto del público pertenece al programa de Got Talent del pasado sábado. En ella, Koukuchi, un concursante japonés, demostró su particular talento para imitar sonidos de animales y crear música con sus flatulencias.

Aunque Flo, Edurne y Paula Echevarría se reían con el espectáculo, Risto Mejide pulsó el botón rojo, y acabó levantándose de su asiento, porque no quería ver aquella propuesta, que tildó de asquerosa.

Tras ver el vídeo, Susi procedía a comentarlo. “Eso sí que fue cagarse en Telecinco y no lo que hiciste tú cuando te cancelaron el Sálvame”, le soltaba a su compañero. Hay que recordar que el pasado mayo, después de conocerse que Sálvame acabaría, Jorge Javier Vázquez sufrió una subida de tensión que le obligó a parar en sus funciones de presentador, tanto de Sálvame como de Supervivientes.

El de Badalona, que poco antes había hecho chistes sobre el giro familiar de Telecinco, prefirió no añadir nada a las palabras de Caramelo, y cambió un poco de tema. “¿Sabes de qué me acuerdo siempre que veo Got Talent? Del niño del tambor. Espero que se lo hayan quitado ya”, decía, en referencia a Hugo Molina, ganador de la edición de 2019. “No sé por qué va Risto de digno, si él lo hace al revés, echa pestes por la boca”, remataba Susi, antes de que Vázquez pasase a otros temas.

