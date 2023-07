Sandra Barneda causa baja en ‘Así es la vida’ ante el estreno este viernes de ‘La última noche’

Sandra Barneda se ha convertido en uno de los rostros imprescindibles dentro del universo de Telecinco, pues lo mismo presenta un reality como La isla de las tentaciones que un magacín diario, o uno nocturno. Desde hace un mes está al frente de Así es la vida, pero en la jornada de este 27 de julio ha aparecido en solitario su compañero César Muñoz.

No ha sido un problema de salud ni nada parecido lo que ha provocado la ausencia de Barneda. Y es que este viernes estrena La última noche, un nuevo formato que tiene el reto de levantar la franja que antaño perteneció a Viernes Deluxe, y se encontraba en un ensaño.

“Hoy me siento un poco Rosalía y Shakira... Me han dejado”, decía César Muñoz al inicio del programa. “Sandra no está, creo que se ha ido con otro”, bromeaba, en referencia a que en La última noche estará acompañada por Pablo González Batista. En una conexión con Sandra, la presentadora le ha dicho: “Solo te dejo por alguien que va a tener una última noche conmigo”. Y González Batista se ha unido a la broma, añadiendo: “Soy la persona con la que Sandra va a pasar la noche del viernes, si no te importa”.

“Me siento como el niño de Solo en casa voy a dar vueltas por el plató”, exponía César Muñoz, sin dejar el humor a un lado, aunque añadiendo que echa de menos a su compañera.

La última noche estará producido por Mediaset España con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), y en cada entrega con al menos un gran invitado de relevancia en diferentes ámbitos dispuesto a compartir con la audiencia una ‘última noche’ de “confesiones, diversión, recuerdos, revelaciones, anécdotas, vaticinios y, sobre todo, de buen rollo”, según ha detallado Mediaset en un comunicado.

Sandra Barneda será la presentadora y contará con el apoyo del mencionado Pablo González Batista, quien se encargará, entre otras funciones, de contextualizar los temas y repasar la trayectoria de los invitados, siempre dotando a sus intervenciones de dosis de humor y acidez.

En su estreno, el invitado estrella será el expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla, quien suele ser un imán para las audiencias en sus intervenciones en televisión. Con la entrevista al político pretenden vencer a Password, que se estrena en Antena 3 con Cristina Pedroche como presentadora.

