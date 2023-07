Pablo González-Batista acompañará a Sandra Barneda en la presentación de 'La última noche'

Este viernes, Telecinco estrena en el horario del prime time La última noche, un nuevo programa que presenta Sandra Barneda, tal como se había anunciado, y que ocupará la franja que hasta ahora pertenecía al Deluxe. Inicialmente estaba previsto que el formato arrancase el viernes de la pasada semana, pero, tras un movimiento de Antena 3, que retrasó la final de Tu cara me suena, Mediaset decidió emitir en esa ocasión un refrito del Deluxe, conscientes del tirón que tiene el concurso de imitaciones, que ha liderado en cada una de sus emisiones.

A dos días de su puesta de largo, la cadena se ha mostrado bastante hermética sobre qué tipo de contenidos se disfrutarán en La última noche. Y no ha sido hasta este miércoles cuando se ha sabido que Sandra Barneda no será la única conductora, sino que estará acompañada por Pablo González-Batista. Así se puede ver en una promoción que ya se ofrece en sus pausas publicitarias, si bien la misma ni siquiera aparece, de momento, en la página web del programa, en la que casi no hay datos de qué es lo que ofrecerán.

Así es la vida está producido por Cuarzo Producciones, también responsables de Así es la vida. “Son dos programas diferentes con dos equipos diferentes. Lo único que coincide es la presentadora”, afirmó Juan Ramón Gonzalo, director de Cuarzo TV, en la rueda de prensa del magacín matinal, sin desvelar entonces que no lo conduciría a solas.

De esta manera, Pablo González-Batista da el salto a Mediaset. Hasta ahora había trabajado como guionista el Cachitos de hierro y cromo y fue colaborador de Días de Tele, en TVE. Además, hasta ahora, figuraba como director de contenidos de Sonora, la plataforma de audio de Atresmedia.

En la promo de La última noche ambos aparecen en el plató del nuevo formato, en el que ha dos mesas en la que se prevé que haya colaboradores. “¿Sandra qué harías si fuera tu última noche?”, pregunta González-Batista a Barneda. “Pasarla contigo y montar un show”, le responde la de La isla de las tentaciones. “Una buena fiesta en un espacio increible como este”, continúa diciendo su compañero, que avanza que les veremos “haciendo cosas que no hemos hecho en televisión porque, total, es la última noche”. “Sí, si no nos vienen a contar cosas que no nos interesan”, añade Barneda, sobre los colaboradores, y emplazando a los espectadores a “celebrar” La última noche.

Este mismo 28 de julio, por la noche, Antena 3 estrenará la vuelta a la televisión de Password, con Cristina Pedroche. Ahora falta comprobar cuál de los dos espacios es el que consigue captar un mayor interés por parte del público. En La 1, por su parte, se ofrecerá la película Toda la verdad, en Cuatro la cinta Actos de venganza, y en laSexta Equipo de investigación.

