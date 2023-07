¿Quién puede ganar esta noche ‘Tu cara me suena 10’? Las estadísticas ofrecen una clara favorita

Andrea Guasch imitará a Beyoncé. Jadel encarnará a Carlos Rivera. Merche se meterá en la piel de Natalia Jiménez. Alfred García emulará a Antony and the Johnsons. Y Miriam Rodríguez lo dará todo como Lady Gaga. Esas son las cinco propuestas elegidas por los finalistas de Tu cara me suena 10 para vencer en la gran gala final de la temporada, que se emite esta noche en Antena 3. Artistas por los que los concursantes tienen una gran admiración, y que prometen un gran nivel en sus puestas en escena.

Hay que destacar que la elección del ganador este año será diferente a la de años anteriores. Hasta ahora, la final se emitía en riguroso directo, y el público, desde casa, podía votar por su favorito. Sin embargo, como han pasado bastantes meses desde que se grabó el formato hasta que se ha emitido, la final será grabada, y serán los asistentes a la final desde el plató quienes elijan al vencedor. Una fórmula que ya se ha utilizado en La Voz Senior o La Voz Kids en otras ocasiones.

Por ello, resulta interesante analizar con detalle qué ha votado el público a lo largo de estas 14 galas, pues una cosa es el concursante favorito del jurado, otra la del público del plató, y una tercera que es el promedio entre uno y otro. Un dato interesante, eso sí, es que de los cinco finalistas se han repartido hasta 13 de las victorias de este año, y del resto de compañeros, solo Josie consiguió tener una gran noche.

Andrea Guasch parte como favorita del público. Todas las galas en las que se ha alzado como ganadora el público le dio la máxima puntuación. Ha tenido 4 victorias en la competición, y también ganó la semifinal, en la que Miriam ya no concursaba, y actuó como exhibición. Tiene un gran potencial, y ya dejó a todos con la boca abierta con actuaciones tan dispares como Chanel Terrero o Ángel Carrasco. Beyoncé es una propuesta que le puede ir como un guante, pues le permite cantar y bailar como bien ella sabe hacerlo.

Tras ella se situaría Miriam, que ha ganado tres galas, en las que también fue la favorita para el público, con imitaciones como las de Adele, India Martínez y Anastacia. En la semifinal imitó a Jennifer López, porque le apetecía cantar y bailar antes de despedirse del formato, y para esta ocasión apuesta por algo menos movido. Su elección de Lady Gaga le puede traer mucha suerte. La de Poker Face es una artista que se ha imitado mucho en el programa, y Angy, Ruth Lorenzo, Rocío Madrid y Agoney ganaron alguna gala imitándola. También fue la elección de su compañera de Operación Triunfo Mimi para la final, pero la andaluza quedó tercera. No hay que obviar, además, que Miriam está acostumbrada a altas puntuaciones, y que fue la primera participante en conseguir el pasaporte a la final, a pesar de no ser la que más galas había ganado hasta el momento.

Jadel empezó fuerte el concurso, y ganó la segunda gala como Axl Rose, poniendo de acuerdo a público y jurado en darle los 12. Volvió a ganar como Luis Miguel, esta vez, con el favor mayoritario del público, y repitió en la primera semifinal como Duffy, donde también con la mayor puntuación de público y jurado. Para la final ha elegido imitar a Carlos Rivera, artista con el que ha trabajado, y al que podrá imitar a la perfección. Es un perfil que le va también como anillo al dedo.

Natalia Jiménez es la propuesta de Merche para ganar Tu cara me suena 10. Ha ganado dos galas, como Juanita Reina y Mon Laferte, consiguiendo en ambos casos el cariño del público por encima de los votos del jurado, quienes preferían que la gala la ganase Alfred y Agustín Jiménez, respectivamente. Hay que destacar que Merche ha participado en una gala menos que sus compañeros, pues tuvo que ausentarse la séptima semana por razones de salud.

Y cierra el ranking Alfred, que es el finalista con menos galas ganadas: solo una, como Michael Jackson, algo que le permitió que los hijos del rey del pop le felicitasen a través de las redes sociales. Aquel día puso de acuerdo al público y al jurado. Al elegir Anthony and the Johnsons, el catalán hizo una declaración de intenciones. Para él primaba más que se escuchase la música de artistas que no suelen aparecer por televisión y disfrutar el escenario por encima de sus ansias de ganar. De hecho, en la semifinal, Alfred llegó a pedir que en su actuación todos los instrumentos sean en directo, con banda, algo que no es habitual en el formato.

A pesar de que Andrea sea la clara favorita del público para ganar, sabemos que Tu cara me suena puede dar muchas vueltas. Por ejemplo, Tu cara me suena 8 la ganó Jorge González, quien solo había ganado dos galas, mientras que otros finalistas, como Gemeliers y Cristina Ramos lo habían logrado tres veces. ¿Habrá pues, un Andreazo, o las votaciones nos depararán una importante sorpresa?

