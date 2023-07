Aylén Milla ('GH VIP') anuncia que ha superado el cáncer de mama: “Se fue de mi cuerpo”

La argentina Aylén Milla, quien en España es conocida por su participación en GH VIP, ha compartido en redes sociales una buena noticia. Y es que ha superado el cáncer de pecho que anunció hace unos meses, y que catalogó como “agresivo”. Por primera vez, la que fuese pareja de Gianmarco Onestini ha mostrado su pelo corto, sin cubrirse la cabeza con pañuelos ni pelucas.

“¡Dios mío, confirmado! El cáncer se fue de mi cuerpo y soy agradecida. Bendición de renacer”, escribía en su cuenta de Instagram, acompañando el texto de un vídeo en el que aparecía primero con peluca y luego sin ella. “Llegaste a mi vida cuando menos te esperaba; 32 años y me golpeaste la puerta de mi templo (mi cuerpo). Me dijiste: 'hola, vengo a enseñarte muchas cosas que no estás entendiendo por las buenas'. Te recibí, te lloré, te odié, luego te abracé y te pregunté: ¿qué quieres mostrarme?”, reflexiona sobre el cáncer.

“Le pedí al universo, a Dios, a todos mis ángeles, mis santos y mis cristales que por favor me guíen al camino correcto... Qué doloroso fue el camino correcto. Me sacaste personas, me pusiste otras, me hiciste replantearme mi vida entera”, expone la modelo. “Me abracé muy fuerte y me dije: 'mira, pelada y todo sos hermosa. Porque sos valiente, fuerte, con dos ovarios. Vos sola vas a poder sanarte'. Con entusiasmo, hice todo lo que estaba en mis manos, y cada señal la tomaba como una oportunidad para sanar. Pedí que sacarás todo lo tóxico de mi vida, y me lo pusiste tan claro que lo hiciste sencillo y evidente a los ojos de cualquiera”, comentaba también Milla.

[Aylén Milla, exconcursante de 'Gran Hermano VIP 5', revela que sufre un cáncer de mama "bastante agresivo"]

Fue en mayo cuando, también a través de sus redes sociales, Milla contó a sus seguidores que tenía cáncer de mama, utilizando el nombre de la enfermedad de manera directa para “concienciar, ayudar y empoderar a otras personas” que estén atravesando por un bache de salud similar. Entonces explicó que en noviembre le diagnosticaron un cáncer de mama “bastante agresivo” que le llevó a someterse a 16 sesiones de quimioterapia.

Ese mismo mayo entró en Sálvame en una videollamada para contar cómo estaba viviendo la situación. Terelu Campos fue la encargada de entrevistarla, y le dio la bienvenida como “compañera de batalla”. Entonces narró cómo ella misma se detectó un bultito en el pecho, pero el médico le dijo que no era nada. Dudando, ella insistió en que le hicieran exámenes y, tras una ecografía mamaria vieron algo raro y la biopsia confirmó que era un cáncer de mama triple negativo.

