Beret revela la curiosa manera en la que conoció a Omar Montes, mucho antes de que fuera famoso

Beret ha sido uno de los invitados de Martínez y Hermanos, donde ha presentado su nuevo álbum, Resiliencia, el cual ha llegado a los cuatro discos de oro en ventas. Un disco con el que ha contado con varias colaboraciones, como Estopa o Malú. Entre los invitados de su álbum está Omar Montes, a quien conoció de una manera bastante particular.

El cantante sevillano contó una curiosidad anécdota sobre el ex de Isa Pi, dado que le conocía de mucho antes de que se convirtiese en la estrella que es actualmente. "Cada colaboración que he logrado, lo ha sido de forma bastante aleatoria", comenzó explicando Beret a Dani Martínez. "La colaboración más extraña ha sido con Omar [Montes]. Le conocía de antes de que él cantase, hace ya muchísimo tiempo", sigue narrando.

El presentador, por supuesto, le pregunta cómo se conocieron. Y es ahí donde el artista revela la anécdota. "Lo conocí en Cáceres, una vez, cantando con un rapero, que se llama Arce. Omar le estaba haciendo los coros a Arce. En ese momento, no era cantante de componer y tal, no era solista. Pasó el tiempo. Lo vi, haciendo una de estas payasadas suyas en la tele. Me dije: '¡Hostia! Si este es el de Cáceres, que se metía en el camerino para mangarnos las botellas de agua", dijo provocando una sonora carcajada del presentador.

[Omar Montes habla su dura infancia en 'Déjate querer': "A lo mejor si comías, no cenabas"]

A pesar de la curiosa forma de conocer al cantante de La rubia y Alocao, el propio Beret quiso dejar bien claro que aprecia al artista de Carabanchel. "Lo amo", dijo tras comentar la anécdota.

Su inesperado dúo con Georgina

Lo cierto es que la colaboración con Omar Montes no ha sido la más curiosa de la carrera del sevillano. El propio Beret habló de cómo ha sido ser uno de los pocos artistas que ha logrado hacer un dúo con la mismísima Georgina Rodríguez. Ocurrió durante la Starlite Gala de Marbella. Una experiencia única de la que no dudó en hablar.

"Yo estaba en mi casa, en plan tranquilo. Comenzó a sonarme mucho el móvil, comentándome que mi canción estaba sonando mucho en un programa de televisión, Mask Singer. Lo vi y me gustó. Fue ella la que me habló, me comentó que llevaba siguiendo mi carrera desde hacía bastante tiempo, que seguía mi música. Me dijo que estaba preparando su documental y que para el último capítulo, me invitaba a Marbella, al Starlite Gala, y que cantase con ella. Nos conocimos allí y fue brutal", detalló.

"Sí que es verdad que ella no había cantado nunca. Para ella, era salir de su zona de confort. Yo la veía mucho más entera, yo hubiera estado como un flan. Pero salió brutal", continuó, asegurando que mantiene contacto con la pareja de Cristiano Ronaldo. "Es muy cercana", aseguró.

Sigue los temas que te interesan