Lorena Castell abandona 'Zapeando' tras nueve años: "Que difícil a veces explicar lo que uno tiene en la cabeza"

Marcha histórica en Zapeando. Lorena Castell ha anunciado por sorpresa que abandona el programa de laSexta después de nueve años. La barcelonesa ha comunicado la noticia por medio de una publicación en Instagram. Con su marcha, el espacio vespertino pierde a uno de sus rostros más potentes. De hecho, Castell ejercía como presentadora cuando Dani Mateo no estaba, una labor que asumió cuando Anna Simon se fue de Atresmedia.

"Qué difícil a veces explicar lo que tiene en la cabeza. Hoy termina mi etapa después de nueve años de risas a la hora de comer. Me habéis visto de todos los colores y hemos crecido juntos", dice primero para después agradecer a Globomedia "por la confianza" y a Atresmedia "por estos años maravillosos".

En su despedida, Lorena también tiene palabras de agradecimiento para su equipo y para los espectadores. "Gracias a todos los compañeros con los que he tenido la suerte de divertirme y compartir buenos momentos cada día. A los que en casa también me habéis acompañado en este crecimiento profesional". Castell señala que "todavía quedan muchas aventuras por vivir" y termina con un "show must go on".

Algunas caras de Zapeando no han tardado en reaccionar a su adiós. "¡Cómo te voy a echar de menos!", escribe Valeria Ros. "Se usa mucho últimamente expresiones como brava, diosa, o necesaria, y tú sí que personificas esas palabras de verdad. Lore, nos quedan muchos programas por hacer juntos (ya sé ni los que llevamos)", dice Iñaki Urrutia.

Lo cierto es que Lorena Castell ha ido ganando peso en televisión en los últimos años. Su labor al frente de Yu: no te pierdas nada en Los40 con Dani Mateo y Jorge Ponce, hizo que se ganara una silla fija en Zapeando. En los últimos años, la audiencia la ha podido ver en multitud de programas: Viajeras con B (DKiss); Top Photo (Neox); El Desafío (Antena 3), LOL: Si te ríes, pierdes (Amazon) y MasterChef Celebrity (TVE), del que resultó ganadora. Además, de forma paralela a la televisión, Lorena triunfa con su show Bingo para señoras en el Florida Park.

Ahora bien, ¿qué quiere decir ese 'show must go on'? ¿Se avecina un nuevo y apasionante reto profesional? ¿Está jugando al despiste? ¿Podríamos estar hablando de la presentadora del nuevo Operación Triunfo en Amazon Prime Video? Por el momento, la compañía ha confirmado que saben el perfil de presentador que quieren para la vuelta del exitoso talent musical, y que el nombre se anunciará próximamente.

