Sonsoles Ónega abronca a un colaborador de su magacín por burlarse del peso de Tamara Falcó

Sonsoles Ónega ha sacado su rostro más tajante. La presentadora ha abroncado duramente contra uno de los colaboradores de Y ahora, Sonsoles por haberse mofado del peso de Tamara Falcó. La periodista ha afeado la actitud del tertuliano, dejando muy claro que en el magacín "nadie dice ese tipo de cosas". Un momento serio con el que la conductora mostraba también su compromiso contra ese tipo de comentarios.

Todo ocurrió en la sección Flash, Ónega daba paso a la actualidad del corazón. Tras presentar a los colaboradores Daniel Carande, Marta Bolonio y Javier Cid se dio paso a la primera noticia, la esperada primera prueba del vestido de novia de Tamara Falcó. Se reveló, además, que Enrique Iglesias no acudirá al enlace de su hermana. Todo iba bien y en concordancia al tema. Eso sí, Carande aprovechó también para recordar otra información de la marquesa de Griñón.

Su sonada ausencia en El Hormiguero el pasado jueves, que el propio Pablo Motos se encargó de aclarar que se debía a que estaba convaleciente, fue explicada de manera más detallada por Carande. Al parecer, la hija de Isabel Preysler padece una gastroenteritis que le ha obligado a permanecer en casa. "Le ha sentado mal la comida de Bali. La pobre no está pasando unos días agradables", señaló el colaborador, en referencia al viaje que realizó Falcó junto con su prometido, Íñigo Onieva, a la isla de Indonesia.

['Y ahora Sonsoles' lidera ya todos los días de forma clara: así ha sido su evolución en audiencias]

Lejos de mostrarse comprensivo con la situación sanitaria de la socialité, Javier Cid lanzó un comentario mordaz, haciendo referencia a su peso. "Así ya no tiene que estar utilizando los filtros esos de Instagram para quitarse 20 centímetros de las fotos", dijo con tono socarrón.

Un comentario que hacía también referencia a la polémica que ha vivido recientemente la diseñadora, al verse que se había retocado las fotos de su viaje de manera demasiado notable. Unas palabras que no han gustado, para nada, a Sonsoles Ónega, que fue muy tajante a la ahora de preguntarle. "¿Lo que estás diciendo es que tiene que perder peso?", le inquirió en un tono serio.

Cid negó haber lanzado tal comentario y se puso a la defensiva, pero Ónega fue muy clara y reprendió su actitud. "Lo has dicho, Javier Cid. Aquí cada uno pesa lo que le da la gana", le respondió. El colaborador, una vez más, buscó defenderse. "Por supuesto, pero la que hace eso es ella, que se quita 20 centímetros", quiso justificarse, pero volvió a ser insuficiente para la presentadora.

"Tú has dicho que por eso que tiene Tamara, que yo interpreto que es una gastroenteritis, está ahora perdiendo algo de líquido y de peso. Y has dicho 'Así mejor'", explicó Ónega, mostrando que no le estaba valiendo ninguna de las justificaciones del tertuliano. Es más, la conductora terminó de abroncarlo para dejarle bien claro que, al menos mientras ella esté al mando, nadie se burla del peso de ninguna persona.

"Me da exactamente igual lo que haya hecho Tamara Falcó, lo digo en serio. Pero aquí no vamos a decir esas cosas", concluyó la periodista, terminando con el tema lanzando un mensaje de apoyo a la aristócrata. "Tamara, dime cuál es el filtro, que yo también tengo que quitarme un poco de aquí", dijo Ónega señalando una parte de su pierna.

Sigue los temas que te interesan