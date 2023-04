Santi Millán: "La viralidad no implica calidad; yo tengo un vídeo viral, pero no es lo mejor que he hecho"

Santi Millán: "Lo viral no implica calidad; yo tengo un vídeo viral, pero no es lo mejor que he hecho"

Tan solo son necesarios diez minutos charlando con Santi Millán para saber por qué presenta uno de los formatos con mayor tirón de audiencia en el prime time de Telecinco. Hablamos de Got Talent, que vuelve con la edición All Stars este sábado (22.00) y que competirá contra La Voz Kids en Antena 3.

Se trata de un formato pionero en Europa que reunirá a los mejores artistas de otras versiones de Got Talent. En el jurado repiten Risto Mejide, Edurne y Paula Echevarría, mientras que la cuarta silla será rotativa. Por ella irán pasando rostros de todas las disciplinas como Fernando Tejero, Jorge Blass, Leo Harlem, Carlos Areces, Dani Fernández, Luis Zahera y TheGrefg.

Rápido y con un humor inteligente, Millán no tiene problemas en hablar sobre el vídeo sexual que se filtró el año pasado y por el que se convirtió en trending topic. Por aquel entonces, prefirió guardar silencio y dejar el caso en manos de la justicia. Ahora, no tienen reparos en sacar el tema al responder una pregunta sobre la viralización de las actuaciones del formato. "Yo tengo un vídeo mío viral y no se puede decir que es el mejor vídeo de lo que he hecho yo", reflexiona.

[Adriana Abenia: "Ser madre con 68 años es anormal e irresponsable. Es una cuestión de matemáticas"]

Got Talent: All Stars reúne a talento de todas las partes del mundo. ¿Cómo afrontas esta edición?

Es una edición diferente. El arte siempre tiene un componente sorprendente, porque no es única y exclusivamente técnico. Y tiene un componente emocional que hace que las actuaciones sean únicas e irrepetibles. El hecho de vivir poderlas en directo lo hace todavía más singular. Hay cosas que yo las puedo ver veinte veces y me seguirán sorprendiendo y emocionando. El nivel que hay en este Got Talent es de chapó, y no solo hablo de lo que hay encima del escenario, sino todo lo que implica poner a ese talento en él. Fremantle y Mediaset han hecho un gran trabajo para poder brindar este producto a los espectadores.

Entre bambalinas, sueles hacer bromas con los concursantes. ¿Te ha costado más en esta ocasión que vienen del extranjero y quizás no conocen tu juego?

El hecho de que te conozcan o no, no es relevante para esto, al contrario. Yo lo que intento es que la gente se sienta cómoda. Está claro que la gente que viene al All Star ya ha pasado la experiencia, son gente que tiene horas de vuelo profesionalmente hablando y se enfrentan al reto de Got Talent desde otro sitio. Aun así, es un reto. Vienes representando ya no solo a ti, a tu país, en un concurso que, como dice Risto, son las Olimpiadas del Talento, y eso crea tensión. A mí lo que me gusta es intentar acompañarles en este proyecto y hacérselo lo más agradable posible. Lo que intento transmitir es que disfruten de todo esto, porque es algo único que seguramente no lo vuelvan a hacer más. Disfrútalo al máximo, tío. ¿Qué hay nervios? Por supuesto, el miedo está ahí y es parte intrínseco de la vida y algo que nos jode muy a menudo, pero si sabes gestionarlo, puede ser muy positivo.

"El miedo está ahí, es parte intrínseco de la vida, y algo que nos jode muy a menudo, pero si sabes gestionarlo, puede ser muy positivo"

Got Talent es un buen termómetro de las audiencias. De hecho, Paolo Vasile solía decir que el año no empezaba hasta que no se estrenaba el programa. ¿Sientes una mayor responsabilidad con esta edición?

La responsabilidad que tenemos es de hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Luego nosotros no podemos hacer nada en cómo lo reciba la gente y cómo lo consuma. Te puedo garantizar que nosotros damos el 100% e intentamos transmitir a la gente lo que hemos hecho, y ya que la gente decida. Yo les digo que es realmente es una pena que se lo pierdan. Porque hay mucha gente que dice 'nos vamos a Madrid porque hay un espectáculo muy bueno' o 'nos vamos a Las Vegas o a Dubái porque hay un tío que hace no sé qué'. Aquí lo traemos al comedor de tu casa. Quien se pierda Got Talent se va a arrepentir.

Edurne, Santi Millán, Paula Echevarría y Risto Mejide, en 'Got Talent: All Stars'.

Después de tantos años en la tele, ¿afrontas de diferente forma los datos de audiencia?

Yo creo que me afecta menos porque eres consciente de que muchas veces la audiencia no es una respuesta a la calidad del programa. Las audiencias son un ente que está ahí. Nosotros queremos que nos vea el máximo público posible porque estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho, igual que cuando éramos pequeños decíamos 'papá, mira lo que hago' y hasta que no miraba no parabas. Pues nosotros estamos en el mismo punto. El público mira lo que hacemos. Después, que el público quiere vernos, bien. Que no, pues también. Mi preocupación no son las audiencias, eso queda para la cadena porque tienen que dar resultados a los socios.

¿Te sientes igual de satisfecho cuando una actuación se hace viral que cuando logras más de un 20% de share?

Por supuesto. Pero el hecho de que algo se haga viral no implica que tenga calidad. Yo tengo un vídeo mío viral y no se puede decir que es el mejor vídeo de lo que he hecho yo. Es una visión subjetiva, yo he hecho cosas mejores. Pero eso es lo que se hizo viral. La viralidad no implica calidad. Implica otras cosas. Nuestra intención no es ser viral, sino ofrecer un producto de calidad.

Confirmaste, por cierto, que los culpables de su difusión ya fueron identificados.¿Hay alguna novedad con el caso?

Sí, está en manos de la justicia. Y ya sabes cómo es, justa, pero lenta. Yo tampoco tengo ninguna prisa.

Got Talent es uno de los formatos más blancos de Mediaset España. ¿Os ha llegado el famoso código ético?

A mí particularmente no ha venido nadie a contarme el código ético ni a decirme 'cuidado con estas cosas'. Got Talent es de los pocos formatos que quedan en la televisión generalista que es transversal, y que puede interesar tanto a niños como a personas de 80 años. Es como ir al cine, además de un acto cultural es un acto social. Y hoy día, mucho más, que cada uno tenemos nuestra pantalla, ya sea en el móvil o en la tablet. Que haya formatos como este es una buena noticia.

"¿Qué me hubiera encantado seguir con 'El Pueblo'? Por supuesto, pero ahora se abre una ventana para hacer otras cosas"

Ahora que está de moda los reencuentros, ¿te gustaría hacer alguno en especial de las series en las que has trabajado?

Yo me juntaría con todos porque tengo muy buena relación. Ahora, volver a grabar... Yo creo que hay cosas que en el arte hay que valorarlas en su contexto histórico. Recuperar cosas del pasado no siempre funcionan porque lo funcionó en su momento lo hizo por condicionantes, igual ahora no funciona. Yo en esto soy más de hacer cosas nuevas y de intentar hacer cosas nuevas, que a veces salen bien, a veces no.

Hace poco se anunció que El Pueblo no continuaba. ¿Cómo te has tomado la noticia?

Bueno, al final lo que te da el llevar años en este trabajo, también te da perspectiva. Si hay algo que podemos tener claro en esta vida es que todo es finito. Todo. Lo bueno y lo malo. Todo se acaba. Hay que aceptar las cosas. ¿Qué me hubiera encantado seguir con El Pueblo? Por supuesto. Pero, ¿eso qué significa? Que se abre una nueva ventana para hacer otras cosas. Aquí la cuestión es hacer y sobre todo, seguir teniendo ganas de hacer, que es lo más importante.

Sigue los temas que te interesan