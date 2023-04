Blanca Paloma, favorita a Eurovisión: "A los artistas con tanta exposición nos viene bien un psicólogo"

De la noche a la mañana, Blanca Paloma ha cambiado su vida más tranquila y relajada en Elche a una llena de eventos y focos que le ha llevado a cantar en las últimas semanas en Ámsterdarm, Barcelona o Tel Aviv, asistir a los photocalls de los Premios Goya o Talía o cantar delante de los reyes de España en FITUR. Su irrupción ha sido tal que en la BBC ya la considera como una potencial top3 en el próximo festival de Eurovisión.

Un verdadero impacto emocional para el que se ha preparado física y psicológicamente. "A todos los artistas que tenemos tanta exposición nos viene muy bien una ayuda psicológica. Y en mi caso sigo con el acompañamiento que ya tenía desde hace un tiempo en mi camino, que es una psicóloga maravillosa con la que me entiendo genial", confiesa a BLUPER la representante de España en el Festival de Eurovisión.

"En un año me ha cambiado la vida, pero lo que no ha cambiado es mi actitud frente a todo, que es intentar seguir siendo lo más auténtica posible a mí misma, tener los pies en la tierra e intentar seguir cuidando a mis amigos aunque está siendo complicado, ya que no llego a responder todos los mensajes de cariño que me están llegando. Pero sé que cuando pase y me acuerde todo esto, lo voy a recordar toda la vida", añade.

Y no llega a responder a tantas muestas de cariño porque representar a España en el certamen no es solo trabajo de un día. "Esto la gente a lo mejor no lo sabe y se piensa que todos estos eventos están genial, que nos lo pasamos genial y conocemos a personas maravillosas, pero también requiere de renuncias: la renuncia a no poder estar con tu hermana, con tu familia... Al final es una cosa para la que te tienes que poner fuerte", se sincera la intérprete de EaEa mientras se emociona y se le caen "las lagrimitas del Nilo". "Pero también está compensando con todo el amor que estoy recibiendo", añade.

Por todo ello, aunque sea una de las grandes favoritas a alzarse con el micrófono de cristal en Liverpool el próximo sábado 13 de mayo, "el abrazo de mis padres va a ser el premio que necesito para todo este arduo camino (...) En Liverpoool voy a estar rodeada de mi equipo base porque al final es un trabajo y lo que necesito es estar concentrada en este ámbito, pero obviamente van a venir mi familia más cercana y creo que les veré después del después de la actuación".

También se está preparando físicamente para la actuación porque es una canción que requiere mucha energía, mucho desgarro. "Para mí hacerlo bien, hacer una ejecución perfecta, no es fácil. Es una canción difícil, termino muy agotada. En Barcelona, por ejemplo, me encerré en un baño y me puse ahí como a calentar, a concentrarme, porque para mí hacerlo bien no es fácil".

Blanca Paloma en el Museo del Prado. Valero Rioja

De ahí que cada día haga "media hora de pilates y a lo mejor tres horas de entrenamiento con las mujeres que hay en el escenario. Para mí son las mujeres porque es un ritual, un trance y una invocación a nuestras ancestras. Es una canción que tiene algo muy femenino, un empoderamiento con el que yo me siento identificada. Pero, precisamente para que tenga ese efecto de empoderamiento, pasa también por unas partes más íntimas, más vulnerables. Y eso es lo que hace este impacto tan poderoso".

Un impacto familiar, emocional. "La canción está inspirada en una mujer de mi familia que es la matriarca, que es la yaya Carmen, la artista de sobremesa familiar y la portadora del flamenco, de ese flamenco que he heredado y he hecho mío y voy a llevar a toda Europa".

Una propuesta que ya está quinta en las casas de apuestas. "Me lo dice mi equipo, que son los que miran las redes porque yo estoy haciendo una burbuja estando concentrada. Todo se va a decidir en Liverpool. No hay nada hecho. Me hace mucha ilusión que Europa esté abrazando la propuesta y que esté llegando. Creo que es una propuesta diferente, que no pasa desapercibida precisamente porque es un compás de bulerías y es la primera vez en la historia de Eurovisión que llevamos una bulería", confiesa.

En cuanto a su propuesta en Liverpool, cambios muy sutiles. "En lo sutil está la magia. La idea es intentar mantener al máximo el concepto de la propuesta porque creemos que hay que ser fieles a lo que la gente ha votado y que también estamos muy satisfechos con el resultado. Obviamente hemos hecho algunos ajustes al escenario de Liverpool y también nos llevamos ahí una una cosita que queremos probar que no nos dio tiempo en Benidorm. Así que si todo va bien habrá esa pequeña novedad que no voy a decir de qué tipo es, pero es algo sutil".

También se va con el consejo de Antonio Banderas, con el que coincidió en la alfombra roja de los premios Talía. "Siento algo muy familiar con él porque me recuerda mucho a mi padre. Mi padre es sevillano y tiene algo en las facciones. Le pregunté: '¿Qué consejo me darías de aquí a Liverpool? Y me dijo: 'Ámalo'. Con ese consejo ya está todo hecho. Yo he abrazado este camino a Liverpool como una experiencia que me va a cambiar la vida y que mejor que amarlo porque. Aunque es un camino arduo, de mucho trabajo, lo estoy disfrutando".

Blanca Paloma en el Museo del Prado. Valero Rioja

Una de esas cosas que está disfrutando son las distintas fiestas eurovisivas donde está cantando, como la de Madrid de este fin de semana, donde se convertirá en la anfitriona de otros 27 países y donde se reencontrará con algunos compañeros del Benidorm Fest. "Es lo que necesitaba para terminar de disfrutar todo el proceso, que mis compañeros fueran con las mismas sensaciones que yo de disfrutar y a compartir (...) Muchas de las canciones que llevan me gustan y tengo de aquí a Liverpool para ir aprendiéndome algunas e ir haciendo colaboraciones", comenta.

¿Y qué es lo primero que hará Blanca Paloma después de (ganar) Eurovisión? "Pase lo que pase, ya tengo programado que que cantaremos en las fiestas de San Isidro. Entonces no podré hacer todo lo que me gustaría, que sería escaparme de mi tierra, ponerme mirando al horizonte, al mar, y recuperar esa energía. Aunque, siendo justa, aunque el trabajo sea duro, estoy recargando".

También piensa ya en su próximo single, la preciosa Plumas de Nácar con la que también se presentó este año al Benidorm Fest. "No he querido cancelar nada de mis eventos porque quiero poder mantener también mi trayectoria profesional. De hecho, justo después de Eurovisión voy a lanzar mi siguiente single, que es Plumas de Nácar, que la canté en un evento en Benidorm y la gente me la pide".

