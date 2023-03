Un empresario indigna a la audiencia de laSexta por su opinión sobre la falta de camareros en España

laSexta Xplica, el programa que pilota José Yélamo cada sábado en laSexta, debatió esta semana sobre la precariedad laboral que tiene la hostelería en la actualidad. Las malas condiciones de este sector han hecho que los empresarios no encuentren suficiente mano de obra, o dicho de otra forma: faltan camareros en nuestro país.

En un momento dado, los colaboradores daban su opinión sobre la hora en la que se sirve la cena en los restaurantes. Sin embargo, el empresario David de la Torre, dueño de un conocido restaurante de comida fusión de Madrid, enfadó a la audiencia al defender que un bar oferte comida a las dos de la madrugada, pues así lo permite la ley.

Alejandro Inurrieta, doctor en Ciencias Económicas, cree que es mejor optar por educar a los clientes en sus horarios, algo que el propio hostelero rebatió: "¿Y por qué no educamos al empresario para ser mejor, tratar mejor a los trabajadores, contratar a más personas y facturar más?".

Al debate se unía la periodista Laura Blanco, que sostuvo que "no se puede educar al turista" porque "viene por ocio": "Uno de los atractivos que tiene nuestro país es el horario. Tampoco hace falta cenar a la una de la mañana, sino que se puede cenar a las diez".

"No se puede tener contratada a gente por cinco o seis horas, y que luego se trabaje doce. No se puede tener una doble caja o una caja B en la que no se reconozcan los beneficios que se tienen y estar pagándole a alguien 1.000 euros por trabajar doce. Si tú le pagas 2.500 euros a un camarero porque tienes el bar abarrotado, ¿crees que no había? Pero si trabaja ocho horas diarias, no doce", añadió Blanco, denunciando la situación precaria que tienen muchos camareros.

"El empleado lo que quiere hacer es trabajar"

Fue entonces cuando David de la Torre incendió el plató de laSexta Xplica con unas polémicas declaraciones: "Ese empleado lo que quiere hacer es trabajar. Si tú tienes un jefe que te trata bien, tienes un equipo de trabajo donde estás realmente a gusto, no te va a importar trabajar 12, 14 o 16 horas si las cobras". "¡Es que no hace falta trabajar 16 horas!", se escuchó decir a la periodista en mitad de un gran revuelo.

Como era de esperar, las declaraciones de este hostelero incendiaron a las redes sociales, provocando un fuerte aluvión de críticas. "Claro, el sueño de cualquier persona es trabajar 100 horas, cobrar 20 y no llegar a fin de mes"; "Que se ponga de camarero y que trabaje 16 horas por un mísero sueldo. Está claro que muy empático no es" o "En mi casa le dirían, trabaja tú con los huevos. No, no hay que trabajar más de ocho horas. Si vemos eso normal, es que algo va mal, muy mal", fueron algunos de los tuits lanzados por los espectadores.

