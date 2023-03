Dos participantes de 'Gran Hermano Brasil' son expulsados tras ser acusados de acoso sexual

El rapero MC Guimê y el luchador Antônio Carlos Junior, más conocido como Cara de Sapato, han sido expulsados de la versión brasileña de Gran Hermano tras ser acusados de cometer, supuestamente, acoso sexual hacia una compañera, la influencer mexicana Dania Méndez, una concursante de intercambio con La Casa de los Famosos de Telemundo. La policía de Río de Janeiro ha iniciado ya una investigación sobre lo sucedido.

El supuesto acoso sucedió en medio de una fiesta organizada en la casa en la que están confinados los participantes. Según los vídeos divulgados, varios de ellos en redes sociales, puede verse cómo MC Guimê toqueteó varias veces a Méndez en las nalgas y en sus pechos sin su consentimiento, bloqueándole ella el paso. En otro vídeo, aparece Casa de Sapato besando a la influencer también sin su consentimiento. Tras ese incómodo momento, ambos forcejearon en una cama.

La situación provocó consternación entre el público, que se quejó rápidamente a Globo, la cadena que emite el reality. Cabe recordar que los hechos han sucedido en uno de los formatos con mayores datos de audiencia del país sudamericano, lo que provocó que el canal tomase medidas de la manera más rápida posible, expulsando a los dos concursantes y ofreciendo asistencia a la supuesta víctima.

“Tenemos una invitada en casa. Una visitante. Una persona que ha venido de otro país. Pero, sobre todo, una mujer. Y, como todas las mujeres, merece un respeto absoluto. Por todo lo que hemos visto y oído, estoy aquí para decir que no nos gusta lo que vimos ayer. Fueron en contra de las reglas del programa”, señaló el presentador de la vigésimotercera temporada del reality, Tadeu Schmidt.

La influencer, inicialmente, no quiso darle importancia a lo sucedido. “Todos bebimos de más”, justificó. Pero, posteriormente, sí que reconoció haberse sentido muy incómoda y agredida. A pesar de ello, le pidió disculpas a los expulsados cuando se anunció que dejaban el programa. Una vez más, la dirección del formato, a través de Schmidt, le insistió en que ella no tenía absolutamente culpa de nada. Tras la amarga experiencia, la influencer regresó a México.

La Policía de Río de Janeiro ya ha anunciado el inicio de las investigaciones contra los dos concursantes. “La Comisaría de Atención a la Mujer instaló una investigación sobre el delito de acoso sexual. Están en marcha los procedimientos correspondientes para determinar la conducta de los involucrados”, anunció el cuerpo policial a través de un comunicado.

Repulsa unánime de la opinión pública

La indignación de la opinión pública es unánime. El Ministerio de la Mujer ha lanzado un comunicado en el que lamenta “el episodio de acoso sexual en el reality show de mayor audiencia de Brasil”, señalando también que “no es un caso aislado”. “La expulsión de los imputados es necesaria, pero estamos lejos de un tratamiento adecuado para estos casos. La violencia contra la mujer no es entretenimiento”, agregó la institución.

Las redes sociales han acogido también el rechazo colectivo a lo sucedido. Una ola a la que se ha sumado la cantante Lexa, esposa de MC Guimê, quien confesó en su cuenta de Instagram estar “asustada, triste y decepcionada”. “Los que me siguen en Instagram han visto toda mi dedicación en los últimos meses para ver brillar a Guimé. Me conoció a los 19 años, hoy tengo 28, crecí y maduré a su lado y él nunca fue esa persona. Estoy asustada, triste y decepcionada”, escribió.

“¡Duele demasiado! Estoy en el fondo de un pozo, estoy herida y no tengo fuerzas para nada, ya no veré el programa y me retiro completamente de este escenario. Gracias por el cuidado de todos, pero ahora es momento de cuidarme”, continuó.

