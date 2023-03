Rafa Castaño responde a Juan del Val en 'La Roca' tras su crítica a los "concursantes profesionales"

La victoria de Rafa Castaño en Pasapalabra el pasado 16 de marzo, logrando el mayor bote nunca visto en la historia del icónico concurso, sigue trayendo cola. El también emblemático concursante, quien logró 2.272.000 euros, ha continuado atendiendo a los diversos programas de Atresmedia, compartiendo sus sensaciones tras ganar a Orestes Barbero. Entre ellos, el periodista respondió a Nuria Roca en La Roca, donde aprovechó para responder a las críticas de Juan del Val sobre los “concursantes profesionales”.

El propietario de la librería Caótica de Sevilla entró en el programa de La Sexta de forma telemática. Nuria Roca aprovechó para preguntarle si había recibido ya el dinero del bote. Además, el periodista sevillano también habló de la anécdota de ser “millonario” pero tener que guardarlo en secreto, dado que el programa emitido el pasado 16 de marzo era grabado y nadie podía saber su desenlace. “He estado recluido ante la avalancha de preguntas que me iban a hacer”, confesó.

Tras una broma sobre qué lo primero que hizo Castaño fue ir a la peluquería, Roca aprovechó para azuzar un poco la polémica. Fue la propia presentadora la que sacó a relucir las críticas de su marido. “Juan, te he visto muy amable con Rafa. Lo digo porque hubo un momento en el que Juan dijo en este programa que estaba en contra de los concursantes profesionales”, compartió Roca. “¿Ah, sí? ¿Yo dije eso?”, se defendió el escritor.

Por supuesto, todo dentro de un ambiente distendido. Juan del Val aprovechó para recordar que ya conocía a Castaño, de sus apariciones en el concurso presentado por Roberto Leal, en las que estuvo como apoyo de su rival, Orestes. “Por eso, a lo mejor, ha ganado Rafa”, dijo entre risas, recalando que no se acordaba de haber dicho algo así: “No lo recuerdo”

Pero lo que todo el mundo esperaba era la respuesta del periodista. “Nada. Yo sabía que viniendo del polémico Juan del Val, habría palabras en mi contra, pero es lo que hay. Ser concursante profesional suscita envidias. Es broma. Me gustan mucho tus libros”, dijo entre risas, dejando bien claro que no había problema alguno y que su respuesta un zasca en tono gentil.

Justo aprovechando esa “recogida de cable”, Del Val aprovechó para preguntarle a Castaño que, dado que es un “concursante profesional”, si tenía pensado repetir la experiencia en otro formato. “He estado en varios muy conocidos, pero cuando ganas ese dinero y has tenido ese nivel de exposición, que no es algo que desee, puede que sea un buen momento para dar un paso atrás y retirarme como Zidane. Aunque le quedasen tres o cuatros de fútbol, pero decidió retirarse por lo alto”, señaló. Castaño fue también concursante de otros programas como Adivina quién es quién o Saber y ganar.

Sobre si se atrevería a producir un programa, Castaño tiene claro que si volviera a la profesión periodística, sería detrás de las cámaras. “Con el dinero que he ganado, podría producir algo. Pero sí es verdad que si algún día trabajara [de periodista], no me importaría trabajar detrás de las cámaras de un concurso. Al final, es el mundo que mejor conozco y que mejor se me ha dado. Entonces, creo que entiendo que manejo bien los ritmos y no me importaría”, expuso.

