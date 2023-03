Naomi y Napoli protagonizan el nuevo ‘edredoning’ de ‘La isla de las tentaciones’ y Adrián desespera

La pasada semana Adrián mordió la manzana en La isla de las tentaciones. El joven se besó con Keyla, la primera chica trans del programa, pero se arrepintió, y más tarde se rompió en la hoguera al ver cómo su novia Naomi se quedaba a escasos centímetros de Napoli para besarse, lo que le hizo derrumbarse.

La cosa entre Adrián y Keyla no ha ido a más tras ese primer beso: la canaria ha decidido poner un poco de distancia entre ambos, pues no le agrada que Adrián se muestre tan arrepentido de lo sucedido. “Lo entiendo, pero aun así me afecta. Necesito que me dejes ese espacio a mí, para que, si tiene que volver a surgir la conexión que tuvimos al principio, que surja”, le dijo Keyla al participante en la entrega emitida este lunes.

Por su parte, Naomi y Napoli sí que siguieron acercando posturas, pues la atracción entre ambos desde el inicio de la aventura es más que evidente. El que Naomi viese en su hoguera el beso entre Adrián y Keyla ha supuesto un punto de inflexión, y entonces pasó a mayores con Napoli. Al terminar el encuentro con Sandra Barneda se tumbó en una de las camas balinesas del jardín con el soltero, y por fin surgió la chispa entre ambos, dándose así su primer beso. Entonces Naomi se desahogó sobre lo que había visto, y dijo: “Tengo una fuerza de voluntad que flipas y me ha costado, imagínate a mi novio que es retrasado”. Y añadió que Adrián “no es nada sexual”. “Esa chavala me tiene que dar las gracias a mí, que lo he reeducado”, decía también, en referencia a Keyla.

Tras la charla, ambos decidieron irse a dormir. “Quiero acabar la noche bien. Sé que si me voy sola a mi cuarto me voy a rayar, así que qué mejor compañía que Napoli”, explicaba Naomi, aunque el plan inicial era solo besarse dormir. Sin embargo, las llamas de la pasión fueron a más y se convirtieron en los protagonistas del nuevo edredoning del programa.

En el avance de la próxima semana, Adrián descubrirá la infidelidad de Naomi, y sufriendo un ataque de nervios comienza a correr por la playa y se mete en el mar con la ropa puesta. Unas imágenes que no son nada novedosas, pues ya Socialité avanzó que todo esto sucedería antes incluso del estreno de la temporada.

