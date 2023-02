Una reportera de 'Cuatro al dia' recibe una sorpresa en directo: "¿Esto es de verdad?"

Cuatro al día protagonizó este 14 de febrero uno de los momentos más emotivos de la jornada, y es que con motivo de la celebración del día de San Valentín, comúnmente conocido como el día de los enamorados, una de sus reporteras, Cayetana Llorca, recibió una sorpresa en directo.

Después de hablar y entrevistar a una pareja que practica el poliamor y de conocer cómo viven ellos un día tan especial como San Valentín, Ana Terradillos sorprendía a una de las colaboradoras del espacio vespertino de Cuatro al finalizar la charla con los invitados.

"Pues mira Cayetana, a mí no me han convencido en esto del poliamor, porque fíjate, yo creo que soy como tú. ¿A ti te gusta el poliamor?", le decía la presentadora mientras aparecía el regidor con un bonito ramo de flores. "A mí me parece complicado, porque me cuesta…", respondía mientras se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo en mitad del plató de Mediaset.

"Mira, mira lo que te ha llegado", espetaba Terradillos de lo más contenta. "¿De dónde viene eso? Ábrelo y ¡mira quién firma!", añadía. "Pero ¿qué me estáis contando?", respondía la reportera completamente sorprendida de lo que le estaba ocurriendo. "¿Quién firma? ¡Antonio, su novio!", exclamaba Ana Terradillos de lo más eufórica, que no dudaba en aplaudir ante el bonito detalle con motivo del día de los enamorados.

Tanto la conductora como Miquel Valls animaban a su compañera a leer la carta que acompañaba a ese bonito ramo de flores, Cayetana aceptaba y comenzaba a leerla. "No solemos celebrar estos días, pero si tenemos que celebrar uno que sea el día de los enamorados. Después de cuatro años y medios de relación, cada día que pasa estoy más enamorado de ti", concluía sin poder dejar de sonreír.

"¡Qué bonito!, ¡qué bonito!", gritaban los presentes mientras continuaban aplaudiendo. "Es mi persona favorita, lo amo con locura y para mí es una persona maravillosa que me cuida, me protege y que, sobre todo, me demuestra el amor todo los días, que es lo importante", decía Cayetana, que no podía evitar emocionarse.

